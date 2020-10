Detenido durante el toque de queda un conductor bebido en Zaragoza

No pretendo disculpar a este señor, pues no conozco sus circunstancias. Sin entrar a valorar el acierto del toque de queda, sólo expongo que estas medida puede "desesperar" a cientos de alcoholicos que hay. Estos enfermos (mucho de ellos no conscientes) necesitan su dosis de alcohol y la buscaran si o si. No se si he conseguido explicarme, van a salir a la superficie, decenas de personas con graves dependencias.