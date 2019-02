El detenido por yihadismo ingresa en Soto del Real

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno Chamarro, decretó ayer prisión incondicional para Maroiane B., el vecino de Zaragoza que fue detenido el martes por supuestamente difundir propaganda vinculada al autodenominado Estado Islámico (IS) a través de internet. Ha pasado su primera noche en la cárcel de Soto del Real, en Madrid.

Moreno adoptó esta decisión a petición de la Fiscalía tras interrogar al detenido, Maroiane B., que residía en España desde el año 2010. Llegó a la capital aragonesa con 17 años y estuvo en un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados (menas).

La Guardia Civil seguía sus pasos desde el 2014 cuando observaron, gracias a la monitorización de sus ordenadores y teléfonos móviles, su «respaldo explícito» al autodenominado Estado Islámico (IS) y a su líder Abu Bakr al Baghdadi. En su perfil público de Facebook había subido fotografías de partidarios del IS enarbolando banderas del mismo frente a policías alemanes, soldados del IS en lucha o una fotografía con un burro teñido con la bandera francesa con motivo de los atentados de París en el 2015.También comparaba a los líderes judías con Hitler. El detenido accedía a las diversas plataformas online a través de su ordenador y, además, para tener acceso a los contenidos yihadistas que después difundía, utilizaba aplicaciones específicas en dispositivos móviles, como es el caso de Amaq News.

Más recientemente, según la Guardia Civil, intensificó su acceso a foros yihadistas donde se distribuyen manuales para la confección de explosivos, uso de armas y comunicaciones, lo que incrementó su peligrosidad para la seguridad pública. El juez levantó el secreto de sumario.