Detenido en Zaragoza un marroquí por difusión de propaganda yihadista

Si las pruebas que aporta la Guardia Civil se confirman, EXPULSIÓN a su país, y a los Servicios Sociales decirles que para ese viaje no hacen falta alforjas, es decir, que la educación que le transmitieron desde que vino a España no sirvió de nada. No sé si estas "personas" están intentando que, como en su día fueron todos expulsados igual quieren que la historia se repita.