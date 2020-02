Detenidos en Azuara por fabricar pizzas de manera clandestina y venderlas

La Guardia Civil ha detenido a una pareja de argentinos afincada en Azuara por, supuestamente, fabricar pizzas de manera clandestina y comercializarlas haciéndose pasar por una empresa solvente.

La investigación la llevaron a cabo agentes del instituto armado, después de que una empresa denunciara el uso de su nombre para la venta de un producto que ellos no realizaban. Tras realizar diferentes gestiones, la Benemérita dio con estas personas, identificadas como G. P. S. y C. E. C., quienes tenían habilitado una nave para la manufacturación de este alimento típicamente italiano.

Los agentes pertenecientes al Seprona pudieron gran cantidad de ingredientes de las pizzas como jamón, chorizo o atún que, al parecer, no guardaban las medidas necesarias de seguridad y conservación de alimentos marcadas por la normativa vigente.

Todo ello fue intervenido por la Guardia Civil para su estudio, además de precintar el lugar en el que realizaban este producto. La investigación llevada a cabo pudo determinar que G. P. S. y C. E. C., daban salida a su producto a través de internet y teléfono móvil, llegando a distribuir las pizzas a establecimientos de diferentes provincias españolas. Una actividad que habrían realizado a espaldas del Fisco, por lo que, junto al delito contra la salud pública también se les imputaría otro contra la salud pública.

La última operación de similares características llevada a cabo hasta la fecha se remonta al pasado mes de diciembre del 2019 destruido en Aragón dos toneladas de alimentos congelados y refrigerados que iban a ser distribuidos por una empresa pirata que había sido localizada en Zaragoza.

La incautación se produjo en el transcurso de una ronda de inspecciones a empresas de almacenamiento y distribución de alimentos en el polígono industrial de La Puebla de Alfindén. La mayoría de los alimentos intervenidos eran alimentos vegetales exóticos, pollo y pescado. Los inspectores observaron que los arcones y refrigeradores en los que almacenaban los alimentos no estaban dotados de los dispositivos preceptivos de control y regulación de temperatura.