Detenidos por tener 354 plantas de marihuana en casa, donde defraudaban luz

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en Zaragoza como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, ya que les fueron intervenidas 354 plantas de marihuana, y otro de defraudación del fluido eléctrico.

La investigación concluyó el pasado miércoles cuando una llamada al 091 por parte del 112 avisaba de un incendio en un domicilio de la calle Cantín y Gamboa de la capital aragonesa.

Los bomberos desplazados al lugar, al que entraron por el balcón, comunicaron que el fuego se había originado por un cortocircuito en una resistencia de un calefactor que se encontraba en la vivienda.

Los policías, tras comprobar que no había víctimas personales, observaron que la totalidad de la vivienda estaba acondicionada como plantación de marihuana y que era inservible para ningún tipo de residencia, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Además, trabajadores de Endesa manifestaron que el piso utilizaba fluido eléctrico de forma fraudulenta, con origen en el cuarto de contadores, y gracias a una canalización.

Por todo ello se iniciaron las pesquisas necesarias para la identificación de los moradores de la vivienda, donde tras una entrada y registro autorizada por el juzgado, se incautaron 354 plantas de marihuana, bolsas con cogollos ya preparados para su comercialización, fertilizantes, básculas y diversa documentación.

Los detenidos, I. M. C., de 41 años y D. T. C. de 44, han sido puestos a disposición judicial y no se descartan futuras actuaciones gracias a la información obtenida durante las investigaciones realizadas