La devolución del dinero de las reservas en alojamientos turísticos "está garantizada"

Las personas que hubieran reservado estancias en alojamientos rurales o en hoteles tienen derecho a reclamar la devolución del dinero adelantado tras la publicación del último decreto del Gobierno de Aragón que limita la movilidad entre las provincias. Hasta esta nueva prohibición, el anuncio que se había hecho era que se levantaba el confinamiento provincial de Zaragoza, Huesca y Teruel, por lo que no pocos aragoneses decidieron alquilar casas rurales para pasar con amigos o familiares las fechas señaladas de la Navidad. Ahora no podrán hacerlo porque solo se permiten los desplazamientos entre el 23 y el 26 y el 30 y el 2 de enero y si es para visitar a un familiar. Según las previsiones de la asociación aragonesa de turismo rural, Faratur, estos alojamientos iban a tener un 30% ocupación para estas fechas.

“No tiene que haber ningún problema para recuperar el dinero porque existe una orden publicada y se cumple la condición de fuerza mayor”, explica el secretario de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), José Ángel Oliván. Así, al existir una prohibición expresa por parte del Gobierno de Aragón, los empresarios turísticos no podrían excusarse a la hora de devolver el dinero de las reservas. “Hasta ahora no está habiendo problemas, pero nuestra recomendación siempre ha sido reservar plazas en aquellos establecimientos que garantizaran la devolución del dinero”, añade Oliván.

En caso de que desde la empresa se nieguen a dar la señal adelantada es cuando se debería presentar “una reclamación en tiempo y forma”, aunque la expectativa, insiste Oliván, es que no haya problemas en este sentido porque los alojamientos turísticos están cumpliendo hasta ahora. “Al principio hubo más dudas pero todos hemos aprendido”, cuenta.

Las complicaciones podrían surgir si se trata de viajes internacionales en avión, puesto que muchas aerolíneas sí que han mostrado más recelo a la hora de devolver el importe de los billetes. “Si compraste en mayo un vuelo para diciembre y no lo has anulado hasta ahora porque lo vas retrasando a lo mejor tienes problemas, pero la fuerza mayor también rige en estos casos”, explica el secretario general de la UCA que recuerda que, por otra parte, Renfe ya ha garantizado la devolución de los tickets comprados. En el caso de los forfaits de las estaciones de esquí ocurre lo mismo porque rigen las mismas normas que en el transporte.

Asimismo, desde la UCA recuerdan que el consumidor tiene derecho a recibir de vuelta el importe íntegro de la reserva y no un bono de compensación para gastar en el mismo establecimiento. “Si nos interesa se puede aceptar, pero no te lo pueden imponer”, explica Oliván. Por otra parte, ante la situación de fuerza mayor que genera el decreto de la DGA, los consumidores no tienen derecho a pedir compensaciones por daños y perjuicios y es la empresa quien cancela la reserva.