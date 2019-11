La DGA abre expediente al circo de Plaza y exige desalojar a los animales no autorizados

El Gobierno de Aragón le ha abierto un expediente sancionador a los promotores del circo con animales instalado el pasado mes de octubre en la Plataforma Logística de Plaza. Los responsables de Zoorprendente, el espectáculo que acabó forzando al Ayuntamiento de Zaragoza a concederle la licencia para funcionar durante las fiestas del Pilar, se exponen ahora a una multa de "más de 10.000 euros" por haber introducido en el show a especies no autorizadas y se les exige el desalojo inmediato de estas. Mientras, sigue vendiendo entradas y con actuaciones programadas para los próximos días.

Entre esas especies no autorizadas, la más conocida por los zaragozanos es la elefanta Dumba, que fue protagonista nada más llegar en medio de toda la polvareda que suscitó la polémica con el Ayuntamiento de Zaragoza por los permisos pedidos. La DGA ha descubierto que entre los ejemplares para los que la empresa pidió autorización no se encontraba esta, pese a toda la publicidad que se le dio a su aterrizaje en Plaza, y luego se le requirieron las "autorizaciones preceptivas y documentación" necesarias y los dueños todavía no la han presentado a los técnicos autonómicos que vigilan el bienestar animal y el cumplimiento de una ley que fue modificada en febrero de este mismo año.

Toda la polémica con el ayuntamiento en el pasado mes de octubre giró en torno a la licencia solicitada. Denegada al principio en cumplimiento de la ordenanza municipal que prohibe los espectáculos con todo tipo de animales y concedida después por un auto judicial que destacaba las discrepancias entre esta normativa y la ley autonómica, que limita esa prohibición a los animales silvestres. Ahora el procedimiento y el incumplimiento es otro. Hace diez días que se firmó el informe que concluía con la apertura de este expediente sancionador. Y relata que el listado de los animales para los que se solicitó permiso no incluía a Dumba, ni los responsables de Zoorprendente han facilitado la documentación preceptiva requerida. El consistorio solo les autorizó a utilizar a 4 ponis, 2 llamas, 8 caballos, un camello, 5 emes, un cebú y 2 burros, que son los constados en la instalación tras la visita de la inspección sanitaria. Es en el momento en el que utilizan un elefante cuando la DGA puede actuar y es cuando se empiezan a hacer las inspecciones, comprobaciones y requerimientos documentales.

Desde el pasado 03 de octubre, se han realizado estas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales del Gobierno de Aragón, para comprobar que cumplían con los requisitos que permiten la presencia de animales en las instalaciones del circo, concluyendo que carece de las autorizaciones preceptivas y de la documentación que ampare su llegada.

Por todo ello, el procedimiento sancionador se basa, según informa el expediente, en su falta de colaboración con la Administración sanitaria, por carecer de registros y documentación sanitaria, así como por la participación en el espectáculo de animales no autorizados e incumplimientos en materia de bienestar animal. "La sanción superaría los 10.000 euros y obligaría a desalojar a todos los animales de las instalaciones para restaurar la legalidad", han apuntado las fuentes oficiales.

Pero desde la DGA han explicado que este circo se pudo instalar a pesar de la ley autonómica por la autorización en materia de espectáculos públicos otorgada por el Ayuntamiento de Zaragoza, que permite el montaje de las instalaciones y posterior desarrollo del espectáculo, participen o no animales. Una licencia forzada por un auto judicial tras recurrir a los tribunales la empresa al serle denegada en un principio. Aún así, ese auto impuso como medida cautelar al ayuntamiento que debía comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles, pero advirtiendo que la denegación no podía basarse exclusivamente en la participación de cualquier animal en el espectáculo. La jueza le exponía al ayuntamiento que no tiene competencia en materia de sanidad animal para legislar sobre la materia.

Ahora tendrá que desalojar a estos animales y no podrán participar de las actuaciones aún programadas en el circo de Plaza, que decidió proseguir su actividad tras las fiestas del Pilar. Desde la empresa, Eduardo Batllet ha asegurado a este diario no haber recibido notificación alguna y ha rehusado hacer declaraciones hasta conocer el contenido del expediente. Mientras tanto, hasta el 8 de diciembre seguirán funcionando como hasta ahora y Dumba sigue en el espectáculo.