La DGA analizará el centro de menores extranjeros no acompañados de Huesca

La consejera de Servicios Sociales, María Victoria Broto, aseguró ayer que el Gobierno de Aragón valorará el centro de acogida para menores extranjeros no acompañados de Huesca, tras el último incidente protagonizado por cuatro internos que fueron previamente atacados por un transeúnte.

Así lo anunció Broto, después de que el Ayuntamiento de Huesca haya solicitado al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que valore el funcionamiento y la idoneidad de ubicar en esta ciudad dicho centro. No obstante, la consejera quiso resaltar que «no se les puede culpabilizar de todos los problemas que suceden». Asimismo, añadió que la atención a los menores no acompañados es una obligación de su departamento y que "no va a dejar a esos chicos en la calle".

La consejera, asimismo, recordó que la gestión de los centros de acogida de menores es asumida en Aragón por entidades con las que el Gobierno autonómico llega a acuerdos, igual que ocurre con el centro de Huesca, para el que se cuenta con un convenio suscrito con la entidad que lo está gestionando.

El consistorio oscense, por su parte, acordó durante una reunión de la comisión de seguridad la instalación de cámaras de videovigilancia y mejorar la iluminación en las zonas de ocio más sensibles.

Por otro lado, la empresa que gestiona el centro de menores extranjeros despidió ayer a siete trabajadores.