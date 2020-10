La DGA apela a cualquier modelo de familia para acoger a los 253 niños que están en centros residenciales

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha presentado esta mañana la nueva campaña de acogimientos familiares de la DGA. En la presentación Broto ha señalado que el Ejecutivo autonómico tiene en estos momentos 370 niños y niñas tutelados de los cuales 253 no “tienen la oportunidad de tener una familia” y se encuentran en centros residenciales de acogida. Junto a la consejera, también estaban la jefa de servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la DGA, María José Bajén, y la presidenta de la Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón (ADAFA), Marta Vázquez.

Broto expresaba que en estos malos momentos de pandemia y de confinamiento era muy importante que los niños “se sientan acogidos” y para ello apelan a “cualquier modelo de familia”. La consejera de Ciudadanía de la DGA, asimismo, aseguraba que el Ejecutivo aragonés pretende que haya muchas más familias de acogida en Aragón y que desde el primer momento, este Gobierno iba a ser la “legislatura de la infancia” para favorecer a los niños y niñas. Además, Broto ha confirmado que se ha cumplido uno de los propósitos que se marcaron desde el comienzo de la campaña en Aragón que no es otro que el de reducir a cero el número de niños menores de seis años en estos centros de acogida.

Aragón cuenta en estos momentos con 89 familias de acogida. Bajén ha informado de que el número de núcleos familiares de adopción había pasado de los 39 en 2015 a los 89 en 2020. Por otro lado, la jefa de servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la DGA señalaba como otro de los focos de atención el acogimiento de niños a partir de los once años, donde es mayor el residencial que el familiar. De once a 17 años, 242 niños están en centros y 59 en familias, según ha informado Bajén. “El objetivo es que esos niños de once años puedan tener también una familia”, añadía la propia María José Bajén.

En la comunidad hay, actualmente, 117 niños que conviven con una familia de adopción. De ese total, 45 niños están conviviendo con una familia ajena y 72 con una familia extensa. Por su parte, la presidenta de ADAFA, Marta Vázquez, ha señalado que su familia es una de las familias de adopción aragonesas y ha invitado a la sociedad “a que se interese, a que se informe”.