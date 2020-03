La DGA cederá al ayuntamiento los suelos de los grupos sindicales

El Gobierno de Aragón cederá al Ayuntamiento de Zaragoza la titularidad de los suelos de los grupos sindicales de los que es propietario. Esta cesión demanial se formalizará en la bilateral que se celebrará este mes entre ambas instituciones. No lo va a tener tan fácil con aquellos terrenos cuyos propietarios son las comunidades de vecinos o cooperativas, aunque desde el área de Urbanismo ya han comenzado con el trabajo de campo, informando a varias propiedades de su interés por convertirse en titular.

En Zaragoza existen 21 grupos sindicales, con 658 edificios y 8.560 viviendas, de los que cinco son propiedad del consistorio. Se trata de las plazas de los grupos Balsas Ebro Viejo 1 y 2 y Teniente Polanco en el Picarral, Ortíz de Zarate en el Arrabal y Mistral en el barrio Oliver.

El mantenimiento de estas plazas y sus zonas ajardinadas es responsabilidad del ayuntamiento, pero no sucede con el resto de grupos, que deben mantener las comunidades de vecinos, algo que no suele suceder, salvo en casos muy excepcionales como el de Las Fuentes, donde se rehabilitaron los edificios y sus residentes vallaron el acceso a la plaza, que cuidan con esmero.

CESIÓN

En la bilateral se formalizará la cesión por parte de la DGA del grupo Girón (Las Fuentes), San Jorge y Arzobispo Domenech (La Bombarda). Según explicaron desde Urbanismo, pasarán a ser de titularidad municipal «a corto plazo» y suman 31.458,15 metros cuadrados, de los que se tendrá que encargar el consistorio. No serán los únicos porque a largo plazo tiene previsto ganar otros tantos, también cedidos por el Ejecutivo autonómico. Afectaría a los grupos Casta Álvarez (Las Fuentes) y el Alférez Rojas (Vía Hispanidad) que, según la concejalía, el Gobierno de Aragón tiene que realizar un proceso de reversión de los suelos porque los cedió y primero debe recuperarlos.

Hay otros once grupos sindicales de propiedad privada o dudosa titularidad, como son Parcelación Damán (La Jota), Grupo Escoriaza y Grupo Santa Rosa (Las Fuentes), Aloy Salas (Arrabal), Agustín Gericó (San José), Puente Virrey, Torrero, Fray Julián Garcés y Venecia (Torrero) y el Hogar Cristiano (Delicias).

MANTENIMIENTO

Estos suelos no tienen aprovechamiento urbanístico alguno, por lo que sus titulares, los vecinos, no pueden enriquecerse con los metros cuadrados que les corresponden. El ayuntamiento, al no ser el titular de estos suelos, no tiene la obligación de encargarse de su limpieza y mantenimiento, como reclaman sus residentes, por eso, y para dar carpetazo a la inseguridad jurídica, han comenzado a ponerse en contacto con las comunidades de vecinos.

Por ahora ya se lo han comunicado a aquellas a las que les han hecho llegar un requerimiento exigiéndoles el arreglo o la limpieza de estas plazas privadas pero de uso público, acompañados de un aviso de sanción.

Desde Urbanismo admiten que va a ser complicado porque, además de que tienen que ponerse de acuerdo muchos propietarios, muchas viviendas de estos grupos han sido okupadas, sobre todo en la zona de Balsas Ebro viejo, y la población que reside en ellas está muy envejecida.

Sin ascensores y sin opciones

Los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza del 2020 no incluyen una partida concreta para la mejora de los grupos sindicales. El PSOE lo intentó a través de una enmienda, pero no salió aprobada. Lo que sí que ha hecho ha sido simplificar los estudios necesarios para la instalación de ascensores en estas viviendas, donde la población está muy envejecida y cuyos edificios carecen de ascensores. El Gobierno de Zaragoza aprobó que se facilite su instalación en la vía pública, para que los estudios y proyectos sean más sencillos y se agilice el proceso. Sin embargo, muchas comunidades acaban renunciando a esta posibilidad por la cuantía que deben aportar de forma individual cada propietario. Un coste muy elevado para una población con unas rentas (y jubilaciones) discretas para asumir la inversión.