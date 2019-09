La DGA cifra en 320 millones la merma de ingresos estatales

«En el mejor de los escenarios, nos faltarían 320 millones de euros, casi un 0,8% de déficit». Así resumió ayer el director general de Presupuestos, Financiación y Tesorería de la DGA, Andrés Leal, la delicada situación de las arcas del Gobierno de Aragón este año por la falta de ingresos estatales debido a la prórroga presupuestaria. Debida a la incertidumbre y parálisis en la política nacional, según unos, o a maniobras políticas, según otros.

Leal, que compareció por primera vez en la Comisión de Hacienda de las Cortes, esbozó sus líneas de trabajo para la legislatura, a petición propia y de la diputada popular Carmen Susín, aunque su comparecencia se centró, lógicamente, en las «tensiones de tesorería» actuales. Una situación, advirtió, que podría afectar de forma inminente al buen ritmo de pago a proveedores que actualmente tiene la comunidad.

Leal desglosó, en números redondos, las carencias en ingresos estatales que actualmente afronta la comunidad, que tiene pendientes los 160 millones de entregas a cuenta (los que Javier Lambán, y también la ministra en funciones, confían en que lleguen antes de final de año); otros 80 de la compensación del IVA del 2017 (que no está claro que lleguen, más bien se prevé que no) y otros tantos que contabilizan de las dos décimas de flexibilización del objetivo de déficit que no salió adelante tras el veto de la oposición en el Senado.

Leal, de forma didáctica, hizo ver a los diputados de la comisión la dificultad de elaborar el presupuesto para el año que viene, que aun así pretenden tener aprobado y en vigor el 1 de enero, con estas carencias de ingresos en este ejercicio, Aún más con el «hito» de no tener fijado el objetivo de estabilidad para el año que viene.

De hecho, consideró que es «urgente» que el Gobierno central lo actualice (y flexibilice), porque en principio el fijado es el 0%, y por tanto tendrán que elaborar unos presupuestos sin déficit. Aunque serán tan «rigurosos» como «flexibles» para dar cabida a los ingresos que puedan llegar con la reactivación de la política nacional.

El director general admitió a la diputada Susín el continuo crecimiento de la deuda, «lógico», afirmó, por el déficit estructural de tener que asumir competencias sin la dotación presupuestaria adecuada. Es decir, que solo se arreglará con una reforma de la financiación estatal, como se reclama eternamente. Aunque en el escenario general que dibujó tampoco será sencillo, en un país con un nivel de gasto público por debajo de la media europea pero con unos ingresos públicos aún más inferiores.

FUNCIÓN PÚBLICA

Además de Leal, en la comisión de ayer también compareció el director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Esteban del Ruste. El responsable fijó para el 1 de enero del 2021 la implantación total del expediente electrónico de los funcionarios (una acreditación de méritos que agilizará la burocracia) y el plan de igualdad de la DGA.

También, entre otras iniciativas, anunció un inminente convenio con Cermi para la designación de plazas para personas con discapacidad; la asunción de la prevención de riesgos laborales y la elaboración de la Ley de Función Pública que lleva dos legislaturas sin aprobarse.