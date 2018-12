La DGA defiende que sus abogados cobren las costas judiciales

El Justicia de Aragón afeó hace un mes al Ejecutivo autonómico porque sus servicios jurídicos cobran las costas judiciales (gastos que originan un proceso judicial a las partes implicadas). Una crítica que ya ha tenido respuesta por parte de la DGA que defiende dicha forma de recaudación, acogiéndose en que esta cuestión ya ha sido debatida y avalada por diferentes órganos judiciales. El defensor del pueblo aragonés, por su parte, consideraba que «suponen un obstáculo a los ciudadanos a la hora de hacer valer sus derechos».

Una respuesta firmada por el director general de los Servicios Jurídicos del Gobierno aragonés, Vitelio Piazuelo, señala que diferentes juzgados han llegado a declarar incluso «improcedente» el hecho de aplicar a los defensores de la Administración otros criterios distintos, como los correspondientes al turno de oficio.

Destaca que la propia DGA realizó un informe en septiembre de este año en el que se concluía que la Dirección General de los Servicios Jurídicos «carece de competencias para poder adoptar una decisión al respecto, rigiendo únicamente su actuación conforme al principio de legalidad y a la interpretación judicial de la aplicación de las normas vigentes».

De este modo, Piazuelo señala que mientras no se apruebe una modificación legal que cambie el sistema vigente «esa es pues y no otra, la inequívoca voluntad del legislador, incluso en la contencioso-administrativa, especialmente aprobada para los litigios contra la Administración en el que el legislador optó precisamente por modificar el criterio que había estado vigente durante años, según el cual únicamente se condenaba en costas en la primera instancia litigante que había actuado con temeridad».

BALONES FUERA / También recuerdan al Justicia de Aragón que la tasación de costas la realiza el letrado de la Administración de Justicia (anteriormente denominados secretarios judiciales), no los abogados de las partes ni el letrado de la comunidad autónoma. «Conviene atender además a la circunstancia de que las resoluciones de estos cobros pueden ser recurridas, es decir, con independencia de la minuta que presenta la parte beneficiada por la condena es el órgano judicial nuevamente el que adopta la decisión acerca del importe exacto a satisfacer». Añade que esta situación no ha sido creada por la Administración, sino por los colegios profesionales no fijar criterios idénticos u homogéneos.

Reconoce el Gobierno de Aragón que sus abogados «no soportan por el ejercicio de sus funciones una carga económica», pero que ello no significa que el dinero no salga de ningún sitio, ya que los costes los asume, en este caso, la DGA.

«Pagamos el mantenimiento de oficinas y despachos, tributos, seguros...», asevera. «No se alcanza, por tanto, a vislumbrar en qué forma se podría estar produciendo un enriquecimiento injusto por parte de la Administración, que afronta gastos cuando actúa ante los tribunales y que cobra cuando obtiene un pronunciamiento favorable», concluye. La DGA percibió el pasado año 254.841 euros.