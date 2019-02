La DGA ejecutó el 96% del gasto previsto para el año pasado

El gasto previsto por el Gobierno de Aragón el año pasado fue ejecutado en un 95,9%, 5.260.827.522 euros de los 5.483.364.020 previstos, lo que supone un 2,90% más de fondos que en el 2017. Con este nivel de ejecución de gastos, y considerando que los ingresos superaron el 100% de lo previsto, el consejero de Hacienda Fernando Gimeno, reiteró ayer que los datos «nos permiten pensar que nos acercaremos al objetivo de déficit» marcado. De hecho sigue estimando que bajará «en un 50%» respecto al año pasado, aunque no será hasta marzo cuando se sepa, oficialmente, si Aragón ha superado el umbral que marcan el Gobierno de España y la Unión Europea.

Gimeno volvió a elogiar el gasto social del actual Ejecutivo autonómico, y de hecho destacó la ejecución presupuestaria del departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales (22,9 millones de euros) o el gasto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), 357 millones, el 91% de lo presupuestado.

Sin embargo, la ejecución se quedó bastante corta en el departamento de Vertebracion del Territorio, Movilidad y Vivienda (79,57%) y en el Instituto Aragonés de Empleo 878,44%). Gimeno justificó ambos datos con un argumento similar, convocatorias que no se habían cubierto, com ayudas de rehabilitación de vivienda que nadie ha querido o programas de empleo juvenil que nadie ha querido cofinanciar.

PERSONAL / Por capítulos, el grueso del presupuesto va para personal, con un gasto de 2.164 millones, el 98,8% de ejecución. La cantidad supone un aumento del 3,5% respecto al 2017, que Gimeno enmarcó en la subida de sueldo de los funcionarios y la paga extra. La oposición ha insistido en que la prórroga presupuestaria –más aún ahora que tampoco hay presupuestos del Estado– será un problema a la hora de afrontar este incremento de fondos para sueldos, pero Gimeno afirmó que, entre la extra que ya está pagada, los remanentes de crédito guardados y el porcentaje no ejecutado, además de que «más ingresos (estatales) habrá, aunque no sabemos cuándo», no habrá problema.

Por su parte, el capítulo de inversiones reales se ejecutó al 84%, pero Gimeno destacó que los 159,7 millones de euros invertidos este año suponen un 19% más que los 133,9 millones de euros gastados el año pasado en el mismo concepto.