La DGA garantiza dotación suficiente para la ley de apoyo a los autónomos

La nueva ley de fomento del emprendimiento y el trabajo autónomo de Aragón, aprobada a finales de marzo en las Cortes, contará con dotación presupuestaria «suficiente». Así lo ha asegurado este lunes la consejera de Economía de la DGA, Marta Gastón, antes de presidir en el Pignatelli la reunión del Consejo Aragonés del Trabajo Autónomo (CATA). Este órgano, constituido hace un año por asociaciones del sector, agentes sociales y miembros del Ejecutivo, velará precisamente por el correcto desarrollo de la nueva normativa. En este sentido, en el acuerdo del cuatripartito que permitió poner en marcha la actual legislatura en la comunidad ya se garantizaba el compromiso financiero con la nueva ley. La consejera lo ha corroborado este lunes y ha confiado en que el desarrollo de la nueva normativa se pueda acelerar tras el parón por la cita electoral y el cambio de Gobierno.

No hay que olvidar que el presidente Javier Lambán ya se comprometió a impulsar la citada ley en su discurso de investidura en julio del 2015, pero hasta marzo de este año no se consiguió sacar adelante en las Cortes. Esta demora no sentó nada bien a los representantes del colectivo, que ahora esperan que se pase «de las palabras a los hechos». «Es necesario que se hable menos y se haga más», ha subrayado este lunes la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Aragón, Mayte Mazuelas, tras participar en la reunión del CATA.

La creación de este consejo también acumuló bastante retraso, ya que Gastón lo anunció a finales de 2016 y no se puso en marcha hasta octubre del 2018. Este órgano consultivo aspira a analizar y consensuar con las organizaciones del sector el diseño y evaluación de las políticas públicas que les atañen. «Ha tardado en llegar pero al final estamos satisfechos porque en ninguna otra comunidad hay un consejo oficial como este», ha señalado el secretario general de UPTA Aragón, Álvaro Bajén, que ha recordado que la reforma estatal del 2015 ya recogía que organizaciones como ATA y UPTA formaran parte del diálogo social.

Uno de los deberes que tiene por delante este órgano es la elaboración del plan estratégico de trabajo autónomo, una hoja de ruta que, según se incluyó en la ley aprobada a finales de marzo, ya debería estar hecha.

Atajar la precariedad que golpea a algunos autónomos y mejorar la financiación y la formación son algunas de las líneas maestras de la ley. ATA y UPTA abogan por rediseñar los cursos y la prestación por cese de actividad (el paro de los autónomos). «Para todo esto necesitamos financiación; si no se quedará como un brindis al sol», ha dicho Mazuelas

Por otra parte, la consejera Gastón ha indicado que los emprendedores potenciales y los autónomos ya ocupados contarán a corto plazo con una plataforma digital en la que, entre otras cosas, podrán informarse de todas las ayudas, los cursos formativos o las herramientas de financiación puestas en marcha por la administración pública. Según Gastón, la plataforma permitirá eliminar burocracia y duplicidades y agilizar todos los trámites administrativos a los autónomos que quieran poner en marcha un negocio. El Ejecutivo autonómico ya ha mantenido contacto con algunas de las empresas tecnológicas que podrían desarrollar la plataforma y se confía en que la licitación de este proyecto pueda ser una realidad «en pocos meses». Gastón ha indicado que en ella habrá información específica para cada subsector de actividad con el objeto de ser «realmente útil». Según ha dicho la consejera, esta iniciativa es «pionera» en España, ya que no existen plataformas similares en otras comunidades. El proyecto impulsará la vertebración del territorio e incidirá, como la ley, en el apoyo a los autónomos del medio rural.