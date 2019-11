La DGA ha denegado tres veces la licencia del centro de animales

El nuevo centro de protección animal de Zaragoza, que se ubicará en La Cartuja, no tiene fecha de apertura. Por no tener, no tiene todavía las instalaciones mínimas para que el Gobierno de Aragón firme la autorización de la licencia de actividad como núcleo zoológico porque el proyecto inicial no las contemplaba. Hasta en tres ocasiones los inspectores del Ejecutivo han mostrado su negativa por las «deficiencias» que presentan las instalaciones.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado durante una comparecencia solicitada por el PSOE que las brigadas municipales están trabajando para completar el proyecto, diseñado en la anterior legislatura. Entre las deficiencias que detalló, destaca que en la fase inicial no se había contemplado una zona de esparcimiento, tampoco un espacio de cuarentena para los animales recién ingresados ni un vallado perimetral. Además, la zona de gatos estaba al descubierto, sin la seguridad suficiente para evitar que se escapen. El proyecto en origen tampoco incluía la adecuación de los vestuarios para los trabajadores ni su climatización. «Vacíos del proyecto», ha dicho Serrano, en los que ya se está trabajando. Aunque se desconoce cuándo abrirá, en el presupuesto del 2020 habrá una partida destinada a acometer la urbanización y los accesos al centro.

Desde el PSOE, Inés Ayala, que ha manifestado su preocupación por la situación en la que se encuentran los animales en el centro de Peñaflor, ha puesto sobre la mesa la necesidad de modificar el protocolo y la estrategia de adopción para conseguir que los perros potencialmente peligrosos (PPP) puedan tener una salida. En este sentido, el portavoz de Vox, Julio Calvo, augura que las nuevas instalaciones, con mayor capacidad, «más pronto que tarde» volverán a tener los mismos problemas de espacio, por lo que ha instado el equipo de Gobierno a buscar nuevas fórmulas de adopción. Por su parte, el concejal de Podemos, Fernando Rivarés, ha solicitado que los PPP tengan su propio espacio, para evitar problemas entre los animales.

En cuanto al concejal de ZeC, Pedro Santisteve, ha centrado su comparecencia en la necesidad de sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de adoptar a los animales del centro así como en que este mantenga la esencia con la que se diseñó, es decir, que sea de gestión 100% pública.

Por otro lado, Serrano ha anunciado que habrá otra partida económica para avanzar en el centro de interpretación, donde se llevarán a cabo actividades de sensibilización.