La DGA impulsa la primera ruta de memoria democrática en Aragón

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha iniciado el procedimiento para declarar como primera ruta de memoria democrática la del Frente de los Monegros, que comprende un itinerario por los municipios oscenses de Robres y Alcubierre y las localidades zaragozanas de Leciñena, Perdiguera, Villamayor de Gállego, Farlete y Monegrillo. De esta manera, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte da cumplimiento a lo establecido en la Ley 14/2018 de Memoria Democrática de Aragón.

La ruta de la memoria democrática de Aragón del Frente de los Monegros es la primera de su categoría que impulsa el Ejecutivo y constituye un recorrido por la historia, paisaje y restos de los Monegros.

Tras el golpe de Estado de 1936, las tres capitales de provincia quedaron sometidas al control de los militares sublevados. Esta circunstancia y la ocupación de localidades bajo su influencia, determinó la marcha en dirección a Aragón de columnas de milicianos. Si bien en los primeros compases del conflicto las poblaciones monegrinas se mantuvieron leales al Gobierno de la República, con la salvedad de Perdiguera, a partir del 12 de octubre del 1936 y hasta marzo de 1938, la divisoria bélica atravesó la Sierra de Alcubierre incorporando Leciñena al territorio rebelde. Así, a diferencia de otras comunidades, Aragón quedará dividido por una línea de norte a sur a lo largo de más de 400 kilómetros.

BOMBARDEOS

La localidad de Robres permaneció en la zona leal al gobierno republicano hasta la caída del frente de Aragón, sufriendo varios bombardeos de la aviación sublevada, el más cruento fue el ametrallamiento de la población civil que abandonaba el lugar. La ruta cuenta con el refugio antiaéreo bajo la iglesia, el refugio y las trincheras en La Pajera y el centro de interpretación de la Guerra Civil en Aragón.

Por su parte, la inmediatez con la línea del frente hace de la Sierra de Alcubierre un imprescindible lugar de paso para las milicias y posteriormente el Ejército Popular de la República. Aquí se puede apreciar el refugio antiaéreo bajo la iglesia, el monte Pucero, el monte Irazo y loma Orwel, el puerto de Alcubierre y la ruta de Las Tres Huegas.

Leciñena quedó en manos militares insurgentes con el apoyo de elementos falangistas. La aviación republicana bombardeó la localidad para facilitar la recuperación por las fuerzas leales pero no causó graves desperfectos. No obstante, hubo un repliegue del ejército faccioso que llegó a abandonar la localidad. El día 6, a pesar de que en el pueblo no había tropas de ningún bando, se produjo otro bombardeo de mayores proporciones que mató al vecino Inocencio Albero. En esta localidad se puede ver los vestigios en el cementerio, un pozo en el patio del ayuntamiento y un búnker o pozo de tirador en el Santuario de la Virgen de Magallón.

PERDIGUERA

La localidad de Perdiguera se mantuvo siempre en poder del ejército sublevado albergando tropas franquistas que fortificaron la posición como punto de contención frente al avance leal en su intento de tomar Zaragoza. Las tropas insurrectas extendieron sus dominios hasta Leciñena, pero con el retorno de esta localidad a manos republicanas, la línea del frente quedó establecida en Perdiguera. En esta localidad se pueden ver los vestigios en el cementerio y acceder a la ermita de Santa Cruz, al monte Oscuro y a la balsa Ontina.

En Villamayor de Gállego se conforman un conjunto de fortificaciones realizadas por las tropas insurgentes con el fin de paralizar las incursiones de las milicias en su propósito de tomar la ciudad de Zaragoza. En agosto de 1937, en la gran ofensiva sobre Zaragoza que acabó con la dominación de Belchite, las líneas fueron rebasadas, aunque el ataque fue frenado en Villamayor.

La localidad de Farlete cayó en poder del ejército franquista en marzo de 1938, el día 25, y hasta esa fecha a pesar de la proximidad de los sublevados al pueblo, se mantuvo en zona republicana. La cueva «el polvorín» y otras cuevas del entorno así como las trincheras de la carretera, se han convertido en zonas imprescindibles de esta ruta.

Por último, en Monegrillo no se consignan episodios destacados durante la guerra civil de 1936 a 1939. Con todo, cabe señalar que su proximidad al frente de batalla establecido en la sierra de Alcubierre, y los incesantes movimientos de tropas que tuvieron lugar en el territorio monegrino, convirtieron a la localidad en un apreciado asentamiento de milicias republicanas y en objetivo para la aviación del ejército sublevado. Refugio. Sus lugares de memoria: la cueva del castillo, el cementerio y la tumba de José Ramón Arana.