La DGA no da por cerrada la puerta del presupuesto

Pese a la contundencia expresada anteayer por Podemos al zanjar la negociación de los presupuestos del 2019, el Gobierno de Aragón no se da por vencido. Según insistió ayer el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, Podemos está inmerso en un proceso de primarias en Aragón «y hasta que no se celebren, tenemos tiempo para hablar y negociar. Cuando se celebren, hablaremos», afirmó.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Guillén expuso que «Maru Díaz (la portavoz de Podemos que anteayer cerró la puerta a la negociación) está sometida a un proceso interno, y no sé si lo dijo por eso. Pero cada unos somos responsables ante nuestro electorado», advirtió.

El consejero reiteró que desde el Gobierno autonómico «varias veces hemos dicho que tenemos dificultades con la negociación de los presupuestos de la comunidad para el año que viene, y no parece que el Gobierno de la nación vaya a aprobar los suyos, la situación no va a ser fácil», insistió. Pero no cerró la puerta a volver a intentarlo la semana que viene, pues el martes, 27 de noviembre, se producirá la proclamación de la lista ganadora de las primarias de la formación morada, bien la liderada por Maru Díaz, bien la encabezada por Erika Sanz.

La primera, portavoz de Podemos en las Cortes, afirmó anteayer en una rueda de prensa sobre el servicio de bomberos forestales que, tras el despido de varios de ellos antes de cumplir 10 meses y medio de contratación, rompían cualquier posibilidad de acuerdo con el PSOE. Consideraban que era el tercer desplante del Gobierno, tras el giro del recibo del ICA del año pasado y la negativa a rebajar los precios del comedor escolar, tres de las cinco exigencias de Podemos para negociar las cuentas.

Al respecto, fuentes del Gobierno de Aragón aclararon ayer que no son 500 despidos como dijo Podemos, sino que serán 527 hasta el 31 de diciembre (de 664 a 1378), pero que en muchos casos se trata de la «interrupción natural» de la campaña de trabajadores fijos-discontinuos, o del fin de la obra, u otros conceptos. El prespuesto de retribución ha aumentado un 61% en 4 años.