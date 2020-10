La DGA no descarta pedir el estado de alarma para frenar los contagios

El Gobierno de Aragón sigue buscando la manera de realizar confinamientos perimetrales con amparo legal y, en el escaso abanico de opciones, la solicitud del estado de alarma podría ser un recurso al que acudir. Cinco días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) tumbara por segunda vez una orden de Salud Pública, los servicios jurídicos de la DGA continúan investigando cuál puede ser la herramienta que respalde sus acciones para plantar cara al virus. De hecho, tal y como confirmó ayer la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, la DGA está en «contacto permanente» con los servicios jurídicos del Ministerio de Sanidad para encontrar una alternativa. Y en esa búsqueda se barajan «todas» las opciones. En ese «todas», por tanto, no descarta el estado de alarma.

Preguntada expresamente por esto, Repollés ni lo confirmó ni tampoco lo rechazó. «Respecto a las fórmulas jurídicas para poder realizar las medidas que desde el punto de vista sanitario consideramos que son necesarias para preservar la salud, insisto en que analizamos todas aquellas formas jurídicas que nos permiten realizar esas medidas en connivencia con el ministerio», insistió. Lo que está claro es que la DGA todavía no ha dado con la fórmula adecuada que, cuando se encuentre, «la comunicaremos y haremos uso de ella», señaló Repollés sin querer dar más pistas.

Las dudas sobre qué es mejor llegan tras los «reveses judiciales», que reconoció Repollés, y ahí el Ejecutivo es donde trabaja para encontrar la medida legal que permita confinar una localidad cuando así lo recomienden las autoridades sanitarias. «No dudéis que nosotros no bajamos los brazos y seguiremos estudiando todas aquellas fórmulas que nos permitan realizar este tipo de medidas sin colisionar con las libertades individuales de los ciudadanos», insistió la consejera.

Primero fue el auto que tumbaba la prórroga del confinamiento de Andorra por un defecto de forma y después el que rechazaba el de La Almunia de Doña Godina. Dos decisiones judiciales que han obligado al Ejecutivo a cambiar el paso de sus decisiones y buscar otras medidas.

Aunque el confinamiento perimetral no es la única alternativa posible para contener la expansión del coronavirus, casos como el de Ejea de los Caballeros o Andorra reflejan que las cifras de contagios han bajado tras semanas de restricción de la movilidad. De hecho, en Ejea ahora la incidencia del virus es mucho menor que la media de la comunidad tras superar el rebrote.

Ante las dificultades jurídicas, Salud Pública decretó el martes el retroceso a la fase 2 de las localidades de Teruel, Cella y Épila. Esta última lo hace solo una semana después de que los contagios se desbocaran en la cercana localidad de La Almunia de Doña Godina. Repollés reconoció que el hecho de no restringir la movilidad en los municipios más afectados es «un factor más» que puede haber incrementado los casos en zonas cercanas. «No realizar confinamientos hace que, posiblemente, algunas localidades vecinas se han podido ver afectadas por el incremento de casos. Esto no es taxativo ni es determinante; es un factor más. No voy a decir que ha sido la causa, pero si no hay limitación de la movilidad es más fácil que ocurra», señaló.

266 casos / Más allá de las cuestiones jurídicas, pasan los días y Aragón sigue sumando casos y acercándose a los límites de los tres indicadores establecidos por el Ministerio de Sanidad para confinar las ciudades de más de 100.000 habitantes. La comunidad registró ayer 266 nuevos contagios procedentes de 2.022 pruebas PCR, el mejor dato de la última semana. Sin embargo, sigue produciéndose una tasa de positividad superior al 13% y los ingresos hospitalarios no solo no bajan sino que en la última jornada se produjeron 37 hospitalizaciones, elevando la cifra de pacientes ingresados con coronarivus a 492, 65 en uci y 427 en planta.

Con todos estos datos, lo cierto es que el riesgo es alto y el margen de maniobra escaso en la ciudad de Zaragoza, el único territorio de Aragón al que se le aplicarían los criterios del ministerio al tener más de 100.000 habitantes. Actualmente se cumple un criterio (positividad), se roza un segundo (ocupación de camas uci) y el umbral de casos por 100.000 habitantes es el que más aire da.

Las cifras han variado mucho en los últimos días (lo han hecho a peor) y esa situación hace que, aunque Zaragoza ciudad vuelva hoy a la nueva normalidad, no se descarten más restricciones si los datos empeoran y si los indicadores que vigila el ministerio colocan al sistema aragonés al límite. Así lo reconoció Repollés, que matizó que la orden que pasaba a la capital a la fase 2 flexibilizada tenían que ver con las fiestas del Pilar y estaba acotada a unas fechas (del 8 al 15 de octubre), por lo que debe darse por concluida. Pero eso no significa que la curva haya mejorado.

En detalle, Zaragoza arroja ahora una incidencia de entre 350 y 360 casos por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. El Ministerio de Sanidad puso un umbral de 500 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a la tasa de positividad, el Gobierno de España fijó un 10% y ahí es donde Aragón lleva una semana completa sobrepasando ese límite. En las últimas 24 horas ha sido de 13,15%, pero el lunes alcanzó más de 18% y, en días anteriores, se osciló entre un 13% y un 16%.

En cuanto a la ocupación de camas uci, Aragón presenta un porcentaje del 33% de enfermos de covid (65 ingresados) frente al 35% del ministerio. El dato no es bueno porque el servicio se encuentra al límite y podría bloquearse en cualquier momento. El domingo pasado, por ejemplo, se creció a 70 pacientes, que bajaron después a los 65 actuales.