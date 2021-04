La DGA otorga el Premio Aragón a la escritora Irene Vallejo

El jurado del premio Aragón, el galardón más importante que otorga el Gobierno de Aragón desde el 1999, reunido este viernes en el edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo, decidió la concesión a la escritora Irene Vallejo del Premio de Aragón 2021, que se entregará durante la celebración oficial de la festividad de San Jorge, Día de Aragón.

El jurado propuso por unanimidad reconocer la labor de Vallejo (Zaragoza, 1979) por haberse convertido, a través de su actividad literaria y cultural, «en una referencia para todo tipo de públicos y fuente de inspiración para los jóvenes, a nivel nacional e internacional». Este galardón reconoce asimismo que la autora haya sido capaz de colocar en primera línea de la atención social «la importancia y el valor de las humanidades como constructoras de personas críticas y sustento de nuestras irrenunciables señas de identidad».

«Por la vía de la palabra, y con una sensibilidad e impronta personales, consigue persuadir acerca de la importancia de la cultura y la literatura, haciéndolo desde valores universales y al mismo tiempo desde su raíz aragonesa, dignificando los nombres de Zaragoza y Aragón como emblemas de buena cultura, humanismo, humanidad y educación, con un positivo impacto sobre multitud de sectores y actividades», concluyó el jurado.

El Premio Aragón, máxima distinción ordinaria de la comunidad, tiene como finalidad el reconocimiento a una labor continuada o de especial notoriedad e importancia a lo largo del año anterior a la convocatoria, tanto en el área de la cultura como en el de la ciencia, la tecnología o los valores humanos, que suponga un destacado beneficio para la comunidad y constituya un modelo y testimonio ejemplar para la sociedad aragonesa.

«Sorpresa» y orgullo

Irene Vallejo recibió la noticia «con enorme sorpresa» por el galardón y el peso que tiene para quien lo recibe. «Cuando he mirado la lista de los premiados anteriores eran personas de larga trayectoria y yo siento que estoy empezando y quiero tomármelo más bien como un reconocimiento al papel de la cultura en estos tiempos de pandemia. El infinito en un junco es un canto al poder de las historias, de la palabra y del arte y creo que es lo que representa el premio», comentaó la escritora a este diario.

Vallejo destacó el apunte que hizo el jurado sobre la repercusión que tiene su obra entre los jóvenes lectores. «Durante los años que escribí el libro iba muy a menudo a colegios, institutos y hacía sesiones con jóvenes lectores trabajando en programas de difusión de lectura, clubes y bibliotecas. Toda esa experiencia y contactos en Aragón con gente que estaba por coordinar e impulsar la lectura me han ayudado a escribir el libro. Yo le doy mucha importancia al contacto con los jóvenes y que tengan referentes de cultura, que estén en contacto con personas que nos dedicamos a tareas creativas y que consideren que existe esta posibilidad; estos oficios son muy satisfactorios. Me parecen importantes los referentes femeninos y culturales, y que perciban que el éxito no está sólo asociado a determinados estereotipos que ellos tienen en su mente y que a través de la cultura, el estudio y desde otras formaciones se puede tener algo que decir a la sociedad», apuntó Vallejo.

Aunque ya tiene en mente algunas ideas para su próximo libro, por ahora está inmersa en la promoción de El infinito en un junco, que está siendo traducido al holandés, portugués, francés, italiano, japonés, coreano y próximamente verá la luz en varios países nórdicos. «Es un libro que tiene mucho de Aragón, cito a libreros aragoneses y llevar un trocito de Aragón al extranjero me parece precioso. La cultura aragonesa está viviendo un gran momento a través de muchos creadores y nos apoyamos unos a otros, esa solidaridad nos ayuda a crecer», concluyó la escritora .