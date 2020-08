La DGA recula ahora sobre la denuncia a la residencia de Burbáguena

El Gobierno de Aragón anunció hace unos días con decisión que iba a presentar una denuncia penal en relación a lo ocurrido en la residencia de Burbáguena (Teruel), donde veía indicios de delito al producirse un brote de coronavirus que ya deja, según las últimas informaciones, 69 positivos y cinco fallecidos. Sin embargo, días después la denuncia sigue sin ser presentada y este martes el Ejecutivo ha reculado en cierta manera al apuntar, en palabras del Secretario General Técnico de Ciudadanía, José Antonio Jiménez, que pudo haber una "valoración excesiva de las circunstancias" que llevó a anunciar ciertas medidas. "Yo mismo he hecho ese exceso de valoración que a veces conlleva esta situación, pero una denuncia un análisis exhaustivo de los hechos y en eso estamos. La responsabilidad penal es peronal, no es corporativa ni grupal. Y exige tiempo. Es preferible tardar unos días y no dejarnos llevar por las circunstancias", ha dicho Jiménez.

En este sentido, dejada de lado la denuncia como tal se ha anunciado la apertura de un expediente sancionador a la residencia mientras siguen corroborando que las normas se cumplen y tratan de ver qué ha pasado. "Estamos estudiando los hechos para decidir qué vía adoptar. El expediente sancionador puede suceder que, mientras está en curso, nos demos cuenta de alguna irregularidad o delito y entonces se paralizaría para presentar una demanda e ir ante la Justicia. No es incompatible una cosa con otra. Pero todo exige tiempo y análisis, y debemos ser cautos, rigurosos y concurrentes", ha reiterado Jiménez.

La DGA está "muy preocupada" por lo acontecido en este centro residencial y reitera que su "prioridad absoluta" son los usuarios. "Estamos analizando la intervención que se hizo, la obligación de comunicar los casos, de mantener las distancias, de colocar la cartelería tal y como señala el plan de contingencia. Lo estamos analizando para hacerlo todo bien", ha apuntado. "Mantenemos reuniones periódicas, de apoyo, los residentes han ido a otro centro y algunos están hospitalizados y también estamos controlando el pequeño problema de personal que tienen. No necesitamos alarmas, es cuestión de tiempo y de gestión con rigor", ha dicho Jiménez.

Desinfección

Por otro lado, este martes han comenzado los trabajos de desinfección de la residencia de Burbáguena por parte de los bomberos de la Diputación de Teruel. "La intervención del centro por parte de la DGA solo está prevista cuando no hay dirección ni organización, pero en este caso no había necesidad de hacerlo porque no hay ausencia, sino que tienen capacidad para seguir al frente", ha reiterado Jiménez.

Efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Teruel se han desplegado en la residencia de ancianos este martes para desinfectar sus instalaciones. En la actuación han participado 11 efectivos de los parques de Calamocha, Teruel y Alcañiz.

El vicepresidente de la Diputación de Teruel, Alberto Izquierdo, ha estado ante las puertas del complejo residencial junto con el alcalde de Burbáguena Joaquín Peribáñez. En el operativo desplegado, los bomberos de la Diputación de Teruel se han dividido en varios equipos de dos personas para llegar a todos los espacios tanto del interior como del exterior de edificio. Han pulverizado con una mezcla de agua en hipoclorito sódico en la concentración que ha marcado el departamento de Sanidad, según fuentes de la institución.

Antes de comenzar con el procedimiento de desinfección, se ha instalado una zona de descontaminación. Los bomberos han estado equipados con botas impermeables, un traje nivel II, guantes de nitrilo interiores y otros exteriores químicos, gafas o pantalla de protección y mascarillas FFP3 o casco F2.