Dia cierra dos de las nueve tiendas que bajarán la persiana en Aragón

La cadena de supermercados Dia bajó ayer la persiana a dos tiendas en Aragón, una en la ciudad de Zaragoza y otra en Pinseque. La primera estaba situada en el número 16 de la calle Arzobispo Doménech, en la zona centro. Se trataba de un pequeño establecimiento que tenía difícil su supervivencia al localizarse a escasos 50 metros de un Mercadona, el operador líder del sector de la distribución alimentaria. El segundo se encontraba en la avenida de la Estación 55 del citado municipio zaragozano.

Son las primeras víctimas que se cobra en esta comunidad autónoma la crisis empresarial que arrastra la compañía, que este mes cerrará un total de nueve locales en Aragón y 219 en toda la geografía española al no haber recibido ofertas de compra por ellos tras ponerlos a la venta.

El detalle y la magnitud del recorte se ha podido conocer en el marco del juicio por la denuncia presentada por el sindicato CCOO ante la Audiencia Nacional para que se declare nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa, que afecta a 1.604 trabajadores de los 26.709 que tiene la compañía en toda España.

De estos despidos, 49 serán en la plantilla de la comunidad, donde inicialmente había previsto que se fueran a la calle 73 personas. Once de los afectados corresponden al almacén logístico de Villanueva de Gállego y 38 están repartidos en diferentes tiendas de Zaragoza y Huesca. La extinción de los contratos se materializará a finales de este mes, entre los días 21 y 28.

FECHA DE CLAUSURAS/ El grupo Dia y los sindicatos mayoritarios en la empresa, Fetico y UGT, alcanzaron a finales de marzo un acuerdo para la reestructuración de la plantilla, en el que se contempla que 40 despidos sean por medio de prejubilaciones, así como la recolocación de 356 empleados en otros centros.

En los próximos días se sucederán los cierres de otros siete supermercados en Aragón. En concreto, hoy se clausurá el establecimiento situado en la calle Juan XXIII número 7 de la ciudad de Huesca y el de la avenida Madrid 53 de Fraga. En la ciudad de Zaragoza, mañana cesará su actividad el de la calle Sevilla número 6; el jueves 13 de junio, el de la calle Mayor, 41; y un día después, las tiendas de Francisco de Borja, 5 y Valdés Guzmán, 2. En el caso de Calatayud bajará la persiana el local de Sixto Celorrio, 27, que dejará de funcionar también el jueves 13.

Fuentes de CCOO en Aragón denunciaron ayer el «secretismo» y la «falta de transparencia» con que se está gestionando el ERE en cuanto al número de voluntarios y posibles traslados de empleados. «Estamos solicitando información y no nos la dan», apuntaron desde el sindicato, que no forma parte de la comisión negociadora al no hacer suscrito el acuerdo. Fetico y UGT rehusaron hacer declaraciones.