Sí, era 1 de noviembre, se celebraba el día de Todos los Santos, pero se podría decir que fue el día más desangelado que se recuerda en todo Aragón. El cementerio zaragozano de Torrero acogió ayer a 5.448 personas que fueron llegando a cuentagotas y por la mañana permanecía casi desierto. En Huesca, desde el ayuntamiento señalaron que había ido menos gente pero que no se había contabilizado. Por otro lado, el alcalde de la ciudad, Luis Felipe, asistió a los actos tradicionales en el cementerio para recordar a los fallecidos. En Teruel, pocos vecinos se acercaron el fin de semana al cementerio y lo hicieron de manera escalonada a lo largo de esta semana, según informó el consistorio de la ciudad turolense. Muestra de ello es que el aparcamiento no llegó a llenarse como sí había sucedido en años anteriores.

En Torrero, ni filas de coches a la entrada, ni aglomeraciones de personas en los andadores del campo santo zaragozano, ni música en la escultura de la fosa común, ni muchas personas adecentando y decorando los sepulcros de sus seres más queridos. Y al pie del cañón, como siempre, Miguel con su escalera que reconocía estar pasando un día difícil: «Están metiendo tanto miedo que la gente no viene, es una pasada lo que han hecho este año».

«Llevo desde las 9.00 horas de la mañana aquí y aún no me he colgado la escalera. Aguantaré un poco a ver. Te tienes que ganar la vida de una manera o de otra, pero así imposible», lamentaba Miguel cuando el reloj marcaba las 11.30 horas de la mañana. También fue un día difícil para los puestos de venta de flores. Cristina Villafranca tiene una tienda en la entrada principal y aseguraba que este año nada de flores: «Llevo 43 años aquí y esto no lo había visto nunca. Este año no se ha vendido nada, y la semana anterior que suele ser lo habitual, tampoco», expresaba Villafranca.

El miedo invade por completo a unos familiares que desisten de acercarse al cementerio y prefieren velar a sus difuntos seres queridos de otra forma. Es por eso que, de alguna manera, la venta de flores se ha reducido: «Este año se ha metido tanto miedo que la gente no ha venido. Pero luego he ido a un bar a por un café y me han preguntado si abría el cementerio».

Aun con todo, muchos zaragozanos se acercaron hasta Torrero para recordar a sus seres queridos, como Rosaura y su hija Samanta. «He venido porque tengo más familia muerta que viva, porque tengo a mis padres, tengo a mi hermana, tengo a mi abuela que para mí era como mi madre», señalaba Rosaura. «El cementerio está vacío. Es muy triste pero a la vez me alegra porque la gente se ha concienciado», añadía. Su hija, Samanta, explicaba que le había dicho a su madre que de haber mucha gente, se iban a volver para casa, pero como la afluencia de público no era excesiva, decidieron poner las flores.

Merche Ordovás es otra de las vecinas que se acercaron hasta el campo santo de Zaragoza, y reconocía también que no recordaba haber visto así el cementerio nunca: «Tanto que se suponía que íbamos a tener problemas para entrar y eso, la verdad es que no ha habido ningún problema. Ha sido como venir un lunes o un martes».