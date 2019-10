Maru Díaz confía en que Galáctica pueda abrir «en la primavera» del 2020

La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, mostró ayer su confianza en que las instalaciones de Galáctica, situadas en la localidad turolense de Arcos de las Salinas, puedan abrir sus puertas «en la primavera» del 2020. «El año que viene va a ser clave y muy bueno para Galáctica», garantizó durante una visita a las instalaciones de este centro de divulgación científica y astrofísica.

Díaz pudo comprobar cómo dos de las nueve cúpulas, las más grandes, ya están colocadas, mientras que las siete restantes lo harán antes de que termine el año. «Que ya estén aquí estas dos cúpulas es el pistoletazo de salida del centro», señaló.

Galáctica no ha podido desarrollar proyectos de investigación ni innovación desde el 2015, cuando se construyó el edificio, debido a la falta de estos nueve materiales. «Puede haber un sentimiento de retraso, pero lo que no podemos hacer es correr y adelantar unos meses para luego destrozar algo por no hacerlo bien. Las cúpulas se deben probar y, a partir de ahí, echar a andar», añadió.

«Desde la DGA estamos empeñados en poner en valor el reconocimiento nacional e internacional tanto del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) como de Galáctico», apuntó Díaz. La consejera volvió a considerar la zona de Arcos de las Salinas y el Observatorio de Javalambre como «el Hawai aragonés», por su idoneidad para el estudio y difusión de la astronomía. «Tenemos que velar por él, para que se pueda captar aquí talento. Las investigaciones que se están haciendo van a ser las más importantes del próximo siglo», señaló.

Financiación / En este sentido, la consejera se mostró partidaria de «estabilizar empleo» en la zona y, para ello, será necesario «conversar» sobre la financiación.

Así, señaló que «ya ha habido conversaciones» respecto a este tema. «Es una instalación científico técnica singular, porque no está financiada por el Gobierno central ni por la DGA. Eso no debería ser así, porque la ciencia de primer nivel no solo es autonómica, sino de todo el Estado», dijo. «El CSIC también es partidario de invertir aquí, pero el problema que tenemos ahora son las elecciones. Tres en un año ha hecho difícil llegar a acuerdos», señaló Díaz. «La clave es reconocer la ciencia que se hace aquí y dotar a las personas con un contrato estable. La DGA pondrá de su parte para que la financiación llegue», reiteró.

La forma de subvenciones de Galáctica se hacen a través del CEFCA y del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), un modelo «donde hay mucho que discutir sobre cómo se financia, no solo en las inversión materiales, sino también en talento».