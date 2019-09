Díaz quiere poner en marcha las becas salario el próximo curso

La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, anunció ayer durante su primera comparecencia en la comisión del ramo que el próximo curso, a través de un proyecto piloto, se pondrán en marcha las becas salario para universitarios que tengan un buen rendimiento.

Este proyecto de ayudas fue anunciado en febrero del año pasado por parte de la exconsejera Pilar Alegría, pero no se llegó a desarrollar. De hecho, la propia Díaz, que entonces era la portavoz de Podemos en la Comisión de Universidad e Innovación, preguntó varias veces sobre la situación de la iniciativa y la respuesta que se ofreció era que se estaban elaborando las bases reguladoras, sin llegar a explicar condiciones y requisitos para optar a las becas.

Díaz dejó claro ayer que quiere copiar el modelo valenciano, que «funciona muy bien», dijo. «Aúna cuestiones de renta con rendimiento académico. Lo que queremos es garantizar el acceso a la universidad y no permitir que aquellos con buenos resultados académicos acaben como falsos autónomos en empresas precarias para costearse sus estudios y gastos durante su etapa académica. Queremos que puedan dedicarse a hacer lo que tienen que hacer, que es estudiar», reiteró Díaz.

Calendario estable / La consejera no desgranó más de estas futuras becas salario, pero en la línea de generar «estabilidad» sí anunció su «compromiso» para los investigadores. En este sentido indicó que se va a crear un calendario «estable» de convocatorias para los investigadores, una de «las grandes demandas» del sector. «Es algo fundamental, porque la ciencia no solo tiene problemas de financiación, sino que además tiene problemas administrativos y burocráticos de que no se sabe cuándo saldrá la convocatoria y cuándo se resuelve», argumentó. «El peregrinaje que debe hacer el investigador es tremendo. Tenemos que ser capaces de hacer la vida más fácil a quienes nos la harán a nosotros», dijo.

Por otro lado, de cara a los próximos cuatro años, Díaz señaló que «hay que desarrollar» la Ley de Ciencia, al tiempo que consideró que para lograr el retorno del talento quizás sea necesario «revisar» el programa de contratos predoctorales. «Hay algunos investigadores con beca Araid sin operatividad porque llegan y no tienen recursos. No podemos competir con Europa en salarios, pero sí deberíamos hacerlo en calidad y asegurando materiales y condiciones», precisó.

La consejera apuntó, por otro lado, que ya están realizando un análisis de la investigación en Aragón para lograr «una foto fija y clara» de cómo se encuentra la situación tanto a nivel público como privado. También planteó la posibilidad de hacer «alguna reforma» en las bases reguladoras de los grupos de investigación para que sean «más flexibles».