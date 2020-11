Diez años de cárcel para el dueño de un bar de Cuarte por una violación en una entrevista de trabajo

Diez años de cárcel y otros diez de libertad vigilada cuando termine de cumplir la condena. Esa es la pena que le ha impuesto la Sección I de la Audiencia Provincial de Zaragoza al dueño de un bar restaurante de Cuarte de Huerva que violó a una joven a la que antes citó para una entrevista de trabajo. Este hombre, Bolívar Gustavo Alcoser, estaba en la actualidad en prisión provisional y ya fue condenado a cuatro años por un delito de abuso sexual y otro de acoso en el año 2017, si bien tenía suspendida la pena y nunca llegó a ingresar en un centro penitenciario por los hechos anteriores.

El tribunal provincial relata como hechos probados que este hombre contactó con la joven a través de la aplicación Job Today ya que ella quería trabajar como camarera en el restaurante que el encausado regentaba. Concertaron una entrevista en el local sobre las 20.30 horas y ahí en el interior Bolívar Gustavo Alcoser le propuso darle de cenar, insistiéndole en que bebiera vino por lo que abrió varias botellas y le rellenaba continuamente la copa. Se alargó hasta las 1.30 horas, momento en que el resto de clientes y la cocinera se marcaron. Él cerro el establecimiento y se quedó solo con la mujer.

El ambiente nada hacía presagiar a la joven lo que iba a ocurrir después. De hecho, le propuso fumar un porro para ganarse su confianza e, incluso, bailar. Fue en ese momento en el que el acusado "empezó a agarrarla por detrás y a frotar su miembro viril contra ella". La llegó a besar en el cuello y a tocarle los pechos, lo que provocó que la joven le pidiera que parara, que quería irse.

Como a esa hora no había autobuses el acusado se ofreció a llevarla en coche a su casa y una vez dentro del vehículo, le propuso ir al hotel Cadrit en Cadrete, si bien ella se negó. A continuación, el acusado le dijo que quería tener relaciones sexuales con ella y, ante su negativa, le ofreció dinero.

En un polígono industrial

Acto seguido el acusado condujo hasta un polígono industrial, paró el vehículo y volvió a proponerle mantener relaciones sexuales diciéndole que no sería la primera vez que lo hacía. En ese momento el acusado le propuso pasar a la parte trasera del vehículo para beber vino y una vez allí, intentó besarla siendo empujado.

Ante el no es no, este le subió el vestido a la vez que le decía que quería follar analmente y como se negó la forzó para conseguirlo. Ella, según los magistrados, no pudo ofrecer gran resistencia por efecto del alcohol y la marihuana.

Posteriormente, el vehículo colisionó contra un bordillo y se le reventaron las ruedas, por lo que finalmente la mujer tuvo que volver a su casa en un taxi.Como consecuencia de estos hechos, la joven sufrió varias lesiones.

La Audiencia de Zaragoza da la razón a las acusaciones que realizaba la Fiscalía y la abogada de la víctima María Isabel Rived, señala que Bolívar Gustavo Alcoser venció la voluntad de la víctima "mediante violencia, propinándole golpes, lo que evidentemente supone una agresión, y, pese a taparse con las manos la víctima, se aprovecha el autor de la situación de miedo y de inferioridad en que se encontraba la víctima". A ello añade la ingesta de vino y de su situación de necesidad, "que no se olvide que acudió en busca de trabajo".

Como prueba, además de la declaración de la víctima, destacan que los perfiles genéticos obtenidos tras el examen, tanto en ropas como en los asientos del vehículo corresponden a la víctima y al acusado. La sentencia no es firme y puede ser recurrida por la abogada de la defensa, Patricia Rodrigo.