Lambán anuncia un plan de empleo para los afectados por el cierre de la nieve

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de empleo para los afectos por el cierre de las estaciones de esquí en el Pirineo aragonés y en Gúdar Javalambre de modo que "nadie quede desamparado" por los efectos de las restricciones a la movilidad que impone la pandemia del coronavirus y que conllevan que en estas fechas todavía no hayan abierto las estaciones de esquí.

Para financiar los salarios de estas personas que podrán acogerse al anunciado plan de empleo, se prevé que la DGA asuma el 60% y 40% restante por parte de los ayuntamientos, a falta de decidir si ponen algo las diputaciones.

Es la medida más importante anunciada por el Ejecutivo autonómico tras más de dos horas de reunión con los representantes de las comarcas afectadas, los presidentes de las diputaciones provinciales y empresarios del sector. Además, el Gobierno de Aragón plantea otras dos medidas que se pondrán en marcha cuando puedan reabrir las estaciones. Por un lado, recuperar las Semanas Blancas en los centros educativos, y por el otro, bonificar los forfaits en un 50% para los aragoneses que quieran ir a esquiar al Pirineo y Gúdar-Javalambre y que pernocten al menos una noche. Una oferta que se mantendrá de lunes a viernes, ya que según Lambán, "se supone que sábados y domingos las estaciones funcionarán sin problemas".

Lo que sí ha descartado el presidente es levantar las restricciones en el corto plazo porque los datos de la pandemia lo hacen, a día de hoy, inviable. Lambán no ha querido hablar de plazos a la hora de levantar el confinamiento de las tres provincias aragonesas. "Yo tengo mi previsión", ha dicho, antes de aclarar que no pensaba decirla porque quiere evitar "patinazos" como los de "hace unas semanas". "A ver si las cifras se van a desbocar", ha dicho. "No queremos que se nos quede cara de gilipollas". "Me cuidaré muy mucho de hacer una previsión", ha añadido.

Lambán ha incidido en que como presidente del Gobierno de Aragón "no" ha tomado por su cuenta ni una sola medida, argumentando que ha confiado siempre en los técnicos y expertos sanitarios.

