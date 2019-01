En directo: La visita de la ministra Teresa Ribera a la cuenca minera

12:53h.

Sebastián Ruiz, representante sindical de Samca, reclama que la ministra "no venga con las manos vacías" e incide en que los andorranos quieren que Ribera "sienta cómo está el pueblo y que sepa que ahora mismo hemos tocado fondo, que estamos prácticamente muertos". Añade que los vecinos de la comarca van a "luchar, porque esto no se vende y tiene que haber una implicación directa por parte del Gobierno central". Considera necesaria, además, la implantación de "un tejido industrial alternativo, porque si no ya se ve cuál es la situación".