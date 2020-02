Dos motoristas muertos en dos horas en Zaragoza, los mismos que en 5 años

La tarde del lunes fue fatídica en Zaragoza, de relatos cortos, desdichado final y dos motoristas fallecidos al ser arrollados por sendos coches. Desde el 26 de septiembre del 2014 no se habían producido fallecimientos con alguna moto involucrada en las calles de la capital. Entonces fue en Ronda Hispanidad, a la altura de la rotonda de acceso al Stadium Las Fuentes, cuando una colisión con un coche acabó con la muerte del conductor de 32 años que manejaba el vehículo de dos ruedas. Un lustro había pasado sin lamentar víctimas hasta el pasado lunes, cuando murieron dos motoristas en apenas dos horas en los incidentes sucedidos en el paseo Cuéllar y la avenida San José. En ambos prosigue la investigación y se buscan testigos que aclaren los hechos.

Ninguno de los fallecidos tuvo responsabilidad alguna en los accidentes, lo que ha servido para que se levante la voz desde diferente colectivos. Son carne de cañón en cualquier vía, a cualquier hora, en marcha o parados. Se sienten invisibles. Todo eso dicen. Es así a menudo, son poco visibles como poco. Así lo explican estos últimos accidentes, igual que tantos anteriores. De hecho, el 75% de las colisiones en las que participa una moto acaban con heridos de diferente consideración. En el 2019 se registraron 3.169 incidentes en Zaragoza, en los cuales se vieron involucradas 445 motocicletas. Hubo 43 heridos graves, casi el 10% de los accidentados.

El promedio de la década que termina en el 2020 deja 535 accidentes de moto y 412 heridos anuales en las calles de la capital, 3.083 en total. También es cierto que las cifras han bajado conforme ha avanzado el decenio. Si bien en el 2011 se contabilizaron 3.405 accidentes, en los últimos años la cifra ronda los 3.000, con algunos balances por debajo. En el 2018, sin ir más lejos, se quedó en 2.911.

Además, en solo 35 días del 2020 se han igualado el número de fallecimientos producidos el último año, aunque los del pasado ejercicio corresponden a atropellos y no hubo moto alguna implicada. Las involucradas el martes, además, fueron víctimas. Ambas fueron arrolladas.

En esta década se han producido 45 muertos en accidentes de tráfico en el municipio de Zaragoza, 14 de ellos con alguna moto implicada. El ejercicio más trágico para estos vehículos –ya hay más de 50.000 circulando por las calleas de Zaragoza– fue el 2012, en el que seis de los nueve fallecidos se produjeron en colisiones con moto. Un año antes fueron 3 de las 10 totales.

La víctima arrollada en San José volvía de su taller de ebanistería

Francisco Asís Martín, el motorista de 49 años que perdió la vida al ser arrollado el lunes pasado por un coche en la avenida San José, volvía a casa al final de su jornada laboral en el taller de ebanistería que regentaba en la cercana calle Privilegio de la Unión, en Zaragoza.

Sus amigos, que acudieron ayer al velatorio organizado en Tanatorio Centro para a darle el último adiós, lo describieron como «un hombre trabajador y generoso». «A mí me hizo todos los muebles», comentó uno de ellos. «No solo era un gran tío, también era un buen deportista y destacaba en tenis y en esquí», añadió.

Francisco Asís Martín llevaba 30 años casado y tenía tres hijos, todos ellos en la veintena. Los asistentes al velatorio no sabían más detalles del accidente que los recogidos en los medios de comunicación, pero más de uno aseguró que era un buen conductor y que, en el momento de ser golpeado por el coche, en torno a las 19.55 horas, su intención era, al parecer, salir de la avenida San José tomando un desvío a la derecha, quizá hacia el paseo Rosales. «Pero no estoy seguro de que fuera así, no pasa de ser una conjetura, no tenemos más datos que los que vienen en la prensa», indicó un hombre de mediana edad que aseguró conocer a la víctima «desde siempre».

El fallecido circulaba por el lado derecho de San José, en dirección a Tenor Fleta, cuando un turismo invadió su carril, golpeó lateralmente la motocicleta en la que se desplazaba y lo arrojó contra una farola y un semáforo.