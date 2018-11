Dos mujeres optan a la presidencia de Interpeñas como relevo de Cantera

Eva Cerdán, de la peña El Jaleo, y Sara Priego, de la peña El Rebullo, se presentaron ayer de manera oficial en la Asamblea de Interpeñas Zaragoza como candidatas a presidir la federación, según fuentes del colectivo.

Cerdán opta a la presidencia con Jorge Carlos Gracia, de L’Albarda; Sandra Gil, de Los 5.000; Ana Cristina Pérez, de la peña Pa’Cutio; Carlos Carreras, de la peña El Rolladero; Sergio Gómez, de El Almuerzo; José Ángel Martín, de Los Topos, y Javier Collado, de El Rebullo.

Por otro lado, Priego encabeza una lista que completa José Antonio Felipe y Pascual Gracia, de Los Goyescos; Sergio Albalá, de El Almuerzo; Sergio Clemente, de Los Topos; Enrique Fredes, de la peña B.O.2; Sergio Gracia, de El Bullizio, y José Antonio Sebastián, de la peña El Almuerzo.

Ambas candidatas expondrán sus proyectos entre las peñas en una campaña electoral que durará hasta el próximo día 12 de diciembre, fecha en la que se votará la nueva presidencia de la Federación Interpeñas de Zaragoza. El anterior presidente, Braulio Cantera, dejó el cargo tras no superar la moción de confianza a la que se sometió tras la polémica surgida en las Fiestas del Pilar y el abandono de quince peñas, que crearon la Unión Peñista de Zaragoza. La pugna con el Ayuntamiento de Zaragoza y su gestión para conseguir un espacio provocó que antes de las fiestas varias peñas decidieran abandonar la federación y crear una propia, Unión Peñista de Zaragoza, cuyo punto de encuentro fue el Espacio Zity de Valdespartera, opción que Cantera rechazó desde el primer momento.

El objetivo de dicha moción, tal y como destacaron fuentes consultadas, era atajar el «desgaste» provocado con Cantera de interlocutor y «reconciliar a la federación con la ciudad y el ayuntamiento».Cantera, que en una entrevista a EL PERIÓDICO ya dijo: «Mi cabeza está a disposición de las peñas», explicó que ya entraba en sus planes y que nada tiene que ver con la amenaza de su destitución. «No creo que sea una caza de brujas, tenemos que esperar a ver qué pasa y no adelantarnos a los acontecimientos», señaló. Admitió que «las cosas no siempre salen bien», en referencia a la falta de éxito en su negociación con el consistorio para conseguir un pabellón de fiestas y aseguró que tiene «la conciencia muy tranquila» porque, después de varios años al frente de la federación, «he demostrado que he hecho todo lo que he podido».Según las peñas que apoyan la moción de censura, los estatutos no incluyen la posibilidad de una de confianza, por lo que no le dan validez.

Tras más de 10 años como representante máximo de Interpeñas Zaragoza, Cantera deja tras de sí un superávit de casi 200.000 euros en las arcas de la federación, explicaron en un comunicado, en el que informaban de que su sucesor en funciones, González Lorén convocaba ayer mismo elecciones.

ESPACIO PROPIO / El concejal de Cultura Fernando Rivarés siempre mantuvo, a pesar de las críticas de las oposición, que Interpeñas no podía tener un espacio propio porque, de hacerlo, «prevaricaría». Insistió en que había cinco informes distintos del consistorio y uno de la Policía Nacional, que concluían que no procedía permitir un espacio de conciertos con barras en el aparcamiento de La Almozara.