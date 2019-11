Los dos Rodrigo Lanza

El lunes hará una semana que comenzó el juicio por el conocido como crimen de los tirantes contra Rodrigo Lanza Huidobro quien se enfrenta a 25 años de cárcel por un delito de asesinato agravado con odio. En el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza está sentado frente a los once miembros del jurado un joven que tiene dos caras según quién lo mire. Será el tribunal popular quien decida si es tan «pacífico y tranquilo» como le definió el psicólogo que le trata en la cárcel por indicación de su madre o si «no tiene miedo a nada, es extremadamente impulsivo y susceptible», que es como le dibujan los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA).

Aparentemente nada queda de ese Rodri conocido entre los colectivos antisistema y que daba charlas contra la Ley Mordaza en la capital aragonesa, ciudad en la que se estableció en el 2015 porque se sentía «acosado» por la Guardia Urbana de Barcelona, después de que fuera condenado por dejar tetrapléjico a un agente. Durante las sesiones del juicio se ha mostrado cabizbajo, aunque en algunos momentos también molesto moviendo la cara para mostrar su desaprobación cuando los testigos o los forenses argumentaban en su contra. Junto a él su abogado defensor, Endika Zulueta, conocido por defender al actor Willy Toledo, a una mujer acusada de formar parte del caso Segi y a Rabei Osmán, alias El Egipcio, por los atentados del 11-M.

ESCENOGRAFÍA / Su mayor apoyo en un estrado que ha compartido con las acusaciones realizadas por la fiscala Ana Cabezas; los abogados de la familia de la víctima, Juan Carlos Macarrón y Alexis Guajardo, y el abogado que ha realizado la acción popular en representación de Vox, David Arranz, que curiosamente ejerce de portavoz de esta formación en las Cortes de Aragón. Zulueta, con una simple mirada, ha marcado a Lanza cómo debe comportarse frente al jurado. Todos los días el mismo movimiento. Apertura de puertas, entrada de fotoperiodistas y cámaras de televisión y Lanza se recoloca sobre su silla tras mirar a su letrado. Situación tensa pero aparentando normalidad, a pesar de no sacar las manos de debajo de la mesa.

Un discurso visual acompañado de un radical cambio estético. Nada hay de esa estética antisistema propia de los movimientos okupas con los que él se relacionaba tanto en Barcelona como en Zaragoza. Su primer día eligió una camisa azul celeste, unos pantalones chinos de color beige y unas finas botas de cuero marrón a juego con un abrigo del mismo color y que bien podría lucir un hombre de finanzas. Ningún día ha repetido camisa. Azul claro, luego azul oscuro, una amarilla pastel y el último día verde caza.

Su pelo también fue diferente. Llevó una raya en un lado y el pelo cortado. Sus características rastas ya eran pasado, al igual que los piercings que lucía. Los nueve miembros del jurado le tenían lejos, pero la proximidad revelaba los pendientes que en su día llevó, especialmente, los agujeros de las dilataciones.

Cambiar de imagen es ya algo habitual en estos reos. Parece de película, pero los abogados defensores no solo controlan lo que quieren que su cliente diga, sino lo que este haga sentir. Entre los casos más recientes de acusados con un cambio radical resaltan los de Ana Julia Quezada por el crimen del pequeño Gabriel o el asesino de Pioz. Pero detrás de ese aspecto que llevó al abogado de Vox a decir que «parecía un niño de comunión», también hay unos hechos y una personalidad diferentes según quién la vea.

Los amigos de Rodri, con los que salió aquella noche del 8 de diciembre en la que se encontró con la víctima mortal, Víctor Laínez, afirmaron en la segunda sesión del juicio que el joven actuó en defensa propia, que iba bajo los efectos del alcohol y que Laínez esgrimía una navaja, que nunca se encontró, lo que le provocó miedo, justificando así su reacción violenta.

Frente a esa versión estuvo la de cinco chicos que aquella noche disfrutaban del puente de La Inmaculada en el bar El Tocadiscos, cuyo propietario también coincidió con ellos en la declaración. Todos incidieron en el componente ideológico, los tirantes con la bandera de España y añadieron un elemento importante que descartaría la versión de Lanza: el enjuiciado salió del bar y volvió a entrar para agredirle.

De un golpe (tal y como recreó en la foto que acompaña esta crónica) le tiró al suelo. No murió, según los forenses del IMLA por ese traumatismo craneoencefálico que le hizo perder la consciencia, sino por los que le provocó una vez que Laínez estaba en el suelo a base de patadas y puñetazos (y posiblemente con un mosquetón). El propio Lanza admitió la escena, aunque siempre bajo el paraguas del miedo insuperable, que es un atenuante en la vía penal.

Pau Pérez, psiquiatra del Hospital de La Paz y perito de parte, aseguró que sufrió «un cortocircuito» y que actuó «en defensa de su propia vida generada por un miedo extremo». También hay opinión diferente en cuanto a la causa de la muerte de Laínez. Esteban Fernández, del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, y Víctor Pineda, del Vall d ‘Hebrón, incidieron, tras analizar las fotografías del cadáver puesto que ellos no hicieron autopsia, que murió por el primer golpe, que todos los demás no afectaron al trágico final. Un detalle que no es baladí, ya que, en caso de que el jurado crea que es culpable, no le condenarían por un delito de asesinato, sino por homicidio, rebajando, por tanto la pena de prisión de 25 años a la que se enfrenta.

Dos versiones de un hecho, dos imágenes diferentes de un Rodrigo Lanza que todos los días ha estado acompañado, de forma discreta, por su madre Mariana. En segunda fila y en medio del público se ha sentado sin pedir, tal y como pasa en otros casos, poder abrazar a su hijo a quien siempre ha defendido y no desde el silencio.