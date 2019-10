La DPZ crea un plan de concertación dotado de 25 millones de euros

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, anunció el impulso, antes de finales de este año, de un plan de concertación para los municipios de la provincia, dotado con unos 25 millones de euros. Según detalló antes de la sesión plenaria de la corporación provincial celebrada ayer, el reparto de esos fondos se realizará, «como siempre, de una forma objetiva y transparente» entre los ayuntamientos.

En concreto, explicó que supondría «que cada municipio recibirá unos 35.000 euros fijos, más un variable de unos 50 euros por habitante empadronado». Sánchez Quero explicó que esta iniciativa será posible «debido al superávit que hay, de 40 millones de euros, y al control del gasto que estamos haciendo de la ejecución del presupuesto de 2019».

El presidente aclaró que este año, a causa de la convocatoria de elecciones municipales en el mes de mayo y porque «había tensiones de tesorería», no se pudo aprobar el plan de inversiones financieramente sostenibles (IFS) con el que se contaba habitualmente a mitad de año. Por eso, ahora se plantea este plan de concertación «para que los ayuntamientos puedan destinarlo a gasto corriente, amortizar deuda o aquellas obras o gastos que han realizado y no hayan contado con presupuesto» por no contar con el IFS, comentó el presidente provincial.

Las subvenciones del plan de concertación son incondicionadas lo que significa que los ayuntamientos podrán destinar este dinero a lo que cada uno considere necesario.

El pleno ha conocido también el decreto de 10 de septiembre en el que se aprueban las líneas fundamentales del presupuesto de la DPZ del 2020 porque «estamos trabajando ya desde todas las delegaciones» en él, dijo el presidente provincial, que detalló que, según datos provisionales, ascenderá a 160 millones de euros, cuatro más que en 2019, si bien «hay que mandarlo» al Gobierno central.

Además, Sánchez contó que el presupuesto contempla «seguir avanzando» en carreteras, restauración del patrimonio histórico y artístico, tanto eclesiástico, como en la propiedad de los ayuntamientos, en la lucha contra la despoblación existente y el plan de emprendedores.