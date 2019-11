“Duermes con un ojo abierto”

Mari Carmen Val es usuaria del comedor social San Antonio desde hace más de 4 años y no tiene un hogar fijo. Ahora duerme en un sofá, pero ha llegado a pasar hasta un mes en la calle. «Estoy viviendo un mes aquí, dos meses allá... no encuentro un lugar que se adapte», explica esta mujer divorciada desde hace dos décadas.

En su recorrido, también ha pasado por estancias realquiladas. Acerca de estos casos, afirma que están «en muy malas condiciones». Ahora, dice, la asistenta social le está buscando un lugar. «A ver si por una vez encuentro una decente», expresa esta mujer con más de 26 años cotizados.

«He trabajado de todo, en limpieza, hostelería, trabajé muchos años en la papelera del Pilar y dos años en una fábrica de conservas, pero ahí no me aseguraron, más lo que he trabajado así en casas particulares», relata sobre su periplo laboral, más amplio que el que refleja su cotización. «Antes no te aseguraban en las casas, ahora sí que obligan», indica. En ese campo, con 64 años y muy cerca de jubilarse –lo hará con 66– ya no se plantea volver al terreno laboral. «Trabajar, ya nada. Ni contratan a los de 30 años, ¿cómo me van a coger a mí, con 60 y tantos?», recapacita.

Sobre las veces que se ha visto en la calle, aunque afortunadamente no ha estado «mucho», sí que recuerda alguna vez estar en la estación Delicias o «en algún cajero, donde puedes». Acerca de esta experiencia, no termina de saber qué es lo peor, pero sí señala que se pasa miedo. También, situaciones como la que vivió en la estación zaragozana: «Hay que estar con un ojo abierto y otro cerrado porque el vigilante te llama la atención y has de despertarte».

Sobre su entorno, cuenta que tiene familia fuera de la ciudad, «pero ellos viven su vida», por lo que no se ven mucho. «Si viviera donde ellos, igual nos veríamos más a menudo», juzga.

Ahora, no mira adelante con unas metas claras: «No sé lo que querría para el futuro, como no se me ha presentado la ocasión, no hay planes», señala, aunque sí que tiene claro que quiere una estancia digna y con buen ambiente: «Me gustaría que me fuera bien en la habitación y tener una buena convivencia». También espera el momento en el que empiece a cobrar la pensión de jubilación, lo que supondrá mayores ingresos que la actual paga para mayores de 52 años. «Ahora no llegas a final de mes, indica.