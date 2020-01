Echenique reclama «unidad» en la izquierda para «recuperar Zaragoza»

Pablo Echenique, diputado por Zaragoza y portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, apeló ayer a la «unidad» entre la izquierda para «recuperar» el Gobierno de la capital aragonesa de la «extrema derecha» que lo ostenta actualmente. En una aplaudida autocrítica, el dirigente podemista animó a trabajar para recuperar la unión perdida de cara a futuros procesos electorales.

Echenique participó este viernes en una asamblea abierta de Unidas Podemos en Zaragoza Activa, en la Azucarera, junto a la portavoz adjunta en la Cámara Baja, Sofía Castañón, y los aragoneses Maru Díaz, consejera de Universidad; Álvaro Sanz, coordinador de IU y Marta Abengochea, concejal en Zuera y número dos de las listas por Zaragoza.

Era la primera asamblea en Zaragoza tras la formación de Gobierno (hacía dos años que se la esperaba, criticó algún militante en las preguntas), y el protagonismo iba a ser para la entrada de la formación en el Gobierno central, pero el ámbito autonómico y el municipal acabaron acaparando gran parte del foco. Quizá por la masiva presencia de los Jardineros en lucha, los huelguistas de Parques y Jardines, que intervinieron en el encuentro y recibieron un apoyo masivo.

Al hilo de esto, Echenique les puso como ejemplo de la lucha social contra la «extrema derecha», que en Zaragoza «reduce fondos para la cooperación y las bibliotecas mientras la aumenta para chiringuitos machistas para la mujer embarazada o de violencia intrafamiliar».

«A mí me entristece que en mi ciudad gobierne la extrema derecha», apuntó, para reconocer a renglón seguido que, «en buena medida, es culpa nuestra. De Podemos, de IU y de ZeC, de todo el espacio del cambio, por no haber sabido llegar a acuerdos entre formaciones hermanas».

Así hablaba Echenique, con el asentimiento de Álvaro Sanz, a su lado. Casi frente a él estaba el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, con el que no logró ponerse de acuerdo para una candidatura conjunta en Aragón.

Y en el otro lado de las sillas del público, la diputada Erika Sanz, que esta misma semana criticaba a través de las redes que se utilizara a la prensa para evidenciar que no había estado en el pleno de las Cortes, por un viaje. Calificaba la filtración como «la descomposición absoluta de una dirección que lleva tiempo dando golpes de ciego contra la militancia a la que han dejado de escuchar, contra las diputadas que no son de su cuerda, contra Pablo Echenique y contra Pablo Iglesias». Mientras, Pedro Santisteve, en la última fila del lado de Erika Sanz, se mantenía en un discreto segundo plano.

Pese a todo, Echenique animó a trabajar por la unidad, y lanzó un mensaje de optimismo recordando la subida del salario mínimo, la actualización de pensiones o la declaración de emergencia climática que ha llevado a cabo el Gobierno de coalición en pocas semanas.

Lo que no aclaró, tras dos preguntas de la prensa, es si el Gobierno devolverá el IVA pendiente del 2017. Sí afirmó que habrá una «financiación justa» para las comunidades autónomas, en particular para las despobladas como Aragón. Tampoco se mostró proclive de flexibilizar el salario mínimo en el ámbito agrícola, ya que considera que «lo que reclaman los agricultores es un precio justo» por sus cosechas.