Educación autoriza a 31 institutos la presencialidad en todos los cursos

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ya ha autorizado a más de 30 institutos poder impartir todos los niveles de forma presencial si así ellos lo han solicitado previamente y se ha revisado el cumplimiento de todas las medidas necesarias. Tal y como se recoge en la orden del 27 de agosto, Educación puede autorizar esta medida en los centros rurales con un bajo índice de alumnado.

Desde hace un mes hasta la semana pasada, veinte centros educativos de Aragón ya estaban autorizados para poder impartir toda la Secundaria de forma totalmente presencial. Por provincias, eran cuatro en Huesca, seis en Teruel y nueve en Zaragoza. Se trata de los centros de Almudévar, Ayerbe, Benasque, Grañén, Albarracín, Alcorisa, Calanda, Cantavieja, Híjar, Monreal del Campo, Belchite, Bujaraloz, Cadrete, Daroca, Gallur, Mallén, Mequinenza, Sádaba y Sástago.

Esta semana, Educación ha estado estudiando nuevas peticiones llegadas desde distintos centros para poder impartir también las clases de forma presencial y desde el departamento explican que han analizado de manera conjunta con ellos las posibilidades y ha autorizado a otros 12 centros la enseñanza presencial: Alcolea de Cinca, Castejón de Sos, Graus, Monreal del Campo, Valderrobres, Calatayud, Daroca, María de Huerva, Pedrola, San Mateo de Gállego, Tarazona y Villanueva de Gállego. Hasta el momento ya se imparten todas las etapas y niveles de forma presencial en 31 centros de Aragón y además se están examinando y concretando con 11 nuevos centros, a los que se autorizará la próxima semana la total presencialidad en Secundaria y Bachillerato.

Desde Educación aseguran que el objetivo «fundamental es garantizar que los centros estén abiertos y conciliar el derecho a la educación y el de la salud». Por este motivo, la primera medida adoptada ha sido apostar por la semipresencialidad en los cursos más altos atendiendo a las especiales de 2º de Bachillerato». Sin embargo, desde el colegio El Salvador en Zaragoza, Manuel Magdaleno Peña, director general y titular del centro de los Jesuitas y anterior director de Política Educativa del Gobierno de Aragón cuando Dolores Serrat era consejera de Educación, ha hecho llegar una carta a la directora de Planificación y Equidad en nombre y representación del centro concertado de Zaragoza para que haya un replanteamiento de la situación que tiene el alumnado de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Magdaleno explica que la semipresencialidad «no es una medida educativa» y que se trata de una decisión que «se toma solo con los alumnos mayores» Por eso considera que «no es ni siquiera una medida sanitaria, a no ser que la salud de los más pequeños nos preocupe menos que la de los mayores», sentenció.

Mientras sigue el goteo de aulas cerradas, ayer Salud Pública notificó el cierre de 42 aulas de un total de 32 centros en la última semana. El total de las clases cerradas desde el inicio de curso es de 370, aunque ya se han reabierto 330, por lo que el porcentaje se encuentra en el 0,4%.

Monsalud manifiesta el «abandono» de la DGA

La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Aragón (AMPA), Isabel Moreno, denuncia que el centro escolar Monsalud, de Zaragoza, se siente «abandonado» por parte del departamento de Educación debido a que llevan ya dos años reclamando una rampa de acceso a la cocina para poder entrar suministros y sacar los residuos de este servicio. «No es higiénico, y menos con la situación que tenemos del covid-19 debido a que los carros de reponer en la cocina entran por dentro del colegio y tienen que pasar por todo el comedor», explica Moreno, que asegura que en alguna ocasión, si los repartidores se retrasan o se adelantan, «coinciden en el mismo espacio con los alumnos y es algo que no puede ni debe ocurrir». Moreno explica que uno de los presupuestos que les han dado «está aprobado» pero que el problema se encuentra en que «no la van a hacer ahora, y la necesitamos ya, no al curso que viene», sentenció.

Otro de los problemas que señalan desde este centro es que no cuentan con un auxiliar de educación infantil debido a que no llegan a la ratio necesaria. «Nos consta que otros centros, sin llegar a la ratio, tienen una auxiliar» y desde Monsalud explican que al no contar con esta profesional, «si un niño se moja o se mancha, nadie va a cambiarlo hasta que sus padres vayan a buscarlo» porque las profesoras no pueden dejar el aula sin supervisión. «Las profesoras intentan hacerlo, pero el edificio de infantil está separado del resto así que no pueden pedir ayudar a otros profesores y además, este año con los protocolos de seguridad se hace más complicado todavía», explicaron