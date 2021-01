Educación suspenderá mañana cuatro rutas escolares

A pesar de que mañana se retomará el calendario lectivo en Aragón, hay zonas de la provincia de Zaragoza y de Huesca donde algunas carreteras, como consecuencia de la meteorología adversa de los últimos días, todavía no son 100% transitables y no garantizan unos mínimos de seguridad en los desplazamientos de los alumnos. Por esta razón, el Departamento de Educación ha decidido suspender para mañana miércoles cuatro rutas escolares.

Son las siguientes:

1. Ruta Almudévar-Alcalá de Gurrea- Valsalada-San Jorge- Artasona del Llano.

2. Ruta Castelflorite- Lastanosa – Capdesaso -El Tormillo - Los Sasos.

3. Ruta Campillo- Jaraba- Ibdes- Carenas-Castejón de las Armas.

4. Ruta Illueca- Sestrica- Saviñán.



El número de alumnos afectados son 46 alumnos en el caso de las rutas de la provincia de Zaragoza y 33 en el caso de Huesca. "Si la evolución de las condiciones meteorológicas de la tarde-noche del día 12 y madrugada del 13 de enero impidiera el tránsito seguro por cualquier otra carretera, las empresas encargadas del transporte escolar disponen de instrucciones para interrumpir el servicio, debiendo dar cuenta al centro educativo de manera que éste pueda avisar a las familias", apuntan desde Educación.

Recomendaciones

Por otro lado, Educación ha remitido a todos los centros educativos unas recomendaciones de cara a la incorporación del alumnado a las clases prevista para mañana entre las que se contempla una flexibilización en la organización de entrada y salidas o la no utilización de los espacios de recreo si no hay garantía absoluta de que no existen zonas de riesgo por acumulación de hielo o nieve, así como otras medidas dirigidas a garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

Asimismo, se recomienda reducir los desplazamientos entre localidades del profesorado itinerante o compartido siempre que no existan garantías de seguridad vial en dichos desplazamientos. Igualmente, en el caso de los centro rurales, se evitarán las reuniones de la tarde pedagógica, cuyos contenidos se podrán trasladar a otros días en los que las comunicaciones sean viables. Por otra parte, las horas complementarias de obligada permanencia del profesorado podrán realizarse de manera telemática.

Otra de las recomendaciones que se han trasladado es la de intensificar el funcionamiento de los sistemas de calefacción tanto en los momentos en los que haya presencia de alumnado como cuando el centro esté vacío.