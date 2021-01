Educación ya trabaja en una propuesta para recuperar estos dos días sin clases

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Habrá que abrir una comisión que haga un proyecto de investigación sobre cómo recuperar esos dos días... en fin.... había tutorías en los institutos para elegir los que pasaban de sexto a primer año de instituto y no se han dignado a enviar ningún mensaje si iban a realizarse las tutorías o no y sin embargo, tengo 6 comunicados de mi empresa para ver si hay producción. Empresa pública gestionada por funcionarios VS Empresa privada