El efecto PSA impide un nuevo récord de exportaciones en 2018

No pudo ser. Aragón cortó una racha de cinco años consecutivos de récord de exportaciones tras cerrar el 2018 con una caída del 0,9%, algo que no ocurría desde el 2012. El efecto PSA, por el que durante algunos meses se dejaron de computar como ventas al exterior miles de unidades del Citroën C3 Aircross, explica este tropiezo. Pero no del todo. También contribuyó a ello el mal registro de diciembre, mes en el que las ventas de Aragón a terceros países cayeron el 16% hasta alcanzar los 879,9 millones de euros. Sea como fuere, la comunidad terminó el ejercicio con unas exportaciones por valor de 11.915,7 millones, apenas 100 por debajo de los 12.019 millones que se computaron en todo el 2017.

El Gobierno de Aragón quiso dejar claro ayer en que los datos ofrecidos ayer por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad «no incluyen la corrección de la distorsión en el registro de las exportaciones de la comunidad entre los meses de enero y agosto del año pasado». En ese periodo «no se asignaron a la región una gama de vehículos ensamblados y exportados por la planta del grupo PSA en Figueruelas, lo que se tradujo en una importante infravaloración de las ventas aragonesas al exterior», apunta la DGA en un comunidado. Y añade: «Si se tuviera en cuenta esta corrección –que se producirá en los próximos meses– la cifra de exportaciones hubiera superado ampliamente los 12.019,8 millones del 2017, suponiendo un nuevo récord histórico de ventas al exterior».

Los datos reflejan, no obstante, que la economía aragonesa comienza a dar algunos síntomas de debilidad. Las exportaciones están consideradas uno de los pilares del crecimiento regional y el dato de diciembre da que pensar. Durante el último mes del pasado año, las ventas al exterior del sector del automóvil se desplomaron un 42,5% hasta los 274 millones, a pesar de que ya se había subsanado el error estadístico originado en Figueruelas. Mientras, el sector de alimentación creció el 4,5% en diciembre y el de bienes de equipo lo hizo un 2,3%.

A pesar de ello, en el conjunto del año, el sector del automóvil representó el 29% de las ventas totales de Aragón al exterior (3.454,8 millones), aunque experimentó una caída del 11,2%. La tercera actividad más relevante, las manufacturas de consumo, también registraron un descenso del 5,2%, mientras que los bienes de equipo se vendieron un 4,6% más.

MÁS IMPORTACIONES / Por otra parte, el total de importaciones aragonesas en el ejercicio crecieron un 8,1% interanual hasta alcanzar un valor de 11.760,3 millones, lo que supone un récord histórico anual en las compras exteriores de la comunidad, mientras que en el agregado nacional registraron un incremento del 5,6%.

Los sectores productivos quemejores cifras de compras a otros países registraron fueron las manufacturas de consumo, con un valor de las importaciones de 3.315,6 millones que suponen el 28,2% del total; los bienes de equipo, con 3.080,6 millones y el 26,2% del total; y, finalmente, el sector del automóvil, con un valor de las importaciones de 1.890 millones (el 16,1% del total).

El resultado de los flujos comerciales durante el 2018, ofrece Aragón registró un superávit comercial de 155,4 millones de euros. De esta forma, la comunidad contribuye al descenso del déficit comercial español, que se sitúa en 33.840,0 millones. La tasa de cobertura de Aragón en el año 2018 es positiva y se eleva al 101,3%, casi 12 puntos por encima de la media nacional.