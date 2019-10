La ejecución de la inversión es del 30% a tres meses de acabar el año

El Ayuntamiento de Zaragoza lleva camino de terminar de nuevo el año con una bajísima ejecución del presupuesto, pese a que en el actual ejercicio ni siquiera se aprobaron unas nuevas cuentas y al estar prorrogado el del 2018, el porcentaje podría haber sido mayor. A fecha de hoy, las cifras que arroja la contabilidad dejan tras de sí que solo el 30% del dinero destinado a la inversión se ha gastado realmente. Había consignados 64.157.388,88 euros para todo el 2019 y solo se llevan ejecutados 20.160,752,69.

Esta foto fija no es mucho mejor en la cuenta general del presupuesto municipal, ya que en total permite gastar, incorporados ya los remanentes de los últimos años, un total de 739.124.879 euros (en enero era de 702 millones) y se llevan realmente gastados 471.627,205, en torno a un 60% del dinero disponible en unas cuentas en las que, no hay que obviar, que el 85% suele estar ya comprometido para el pago de las nóminas de los 5.000 funcionarios y de los servicios públicos que se prestan al ciudadano.

Aún así, el mayor de los problemas al que se enfrenta el actual Gobierno PP-Cs no es la estadística que demuestra la baja ejecución del gasto, sino que «es inviable que crezca» en los tres meses que restan para finalizar el 2019. Así lo aseguró, en declaraciones a este diario, la responsable de Hacienda, María Navarro, quien argumentó que esto es así «porque nos encontramos al llegar con que no se había iniciado la tramitación de ninguna de las inversiones previstas». Eso incluye, afirmó, la prolongación de Tenor Fleta o la reforma de la avenida Cataluña, incluidos en los «recortes» que la oposición recuerda que ya han ejecutado.

Se refieren a la modificación de créditos de 41 millones de euros aprobada en el último pleno municipal, que destinaba más de 30 millones a amortizar deuda con los bancos. Pero el problema es mayor si se tiene en cuenta que toda la inversión que no se ejecute este año tendrá que dedicarse igualmente a pagar deuda a largo plazo. Porque ni siquiera las denominadas inversiones financieramente sostenibles (IFS), en las que se pudo invertir parte del remanente de años anteriores, se ha gastado todavía. Un ejemplo claro es la nueva iluminación de la calle Condes de Aragón y el entorno, que corresponde al sobrante del 2017 y acaba de adjudicarse ahora.

«IMPOSIBLE» GESTIONAR // Aún así, la baja ejecución es desigual en función de las áreas a las que se refiere. Y con especial incidencia está afectando a Infraestructuras y Urbanismo (Equipamientos), dos de losdepartamentos más importantes para llevar a cabo proyectos de inversión en los distritos. La primera, que dirige la conservadora Patricia Cavero, contaba con 42,2 millones de presupuesto global pero lleva gastados (en reconocimientos de obligación) solo 21,98, poco más del 50%. Y de ellos, había 14,36 millones solo para inversión pero se han ejecutado realmente solo 2.885.429,49 euros. En la segunda, con Víctor Serrano, de Cs, al mando disponía de un presupuesto global de 65,83 millones, de los que se llevan gastados solo 34,52, idéntico porcentaje. Pero para inversión había otros 14.534.811,32 euros y lleva ejecutados solo 2.886.890,57. Entre ambas suman más de 23 millones sin gastar, el 52% del total.

No obstante, Navarro asegura que, pese al cambio de Gobierno y todas las vicisitudes que destapó la auditoría, este porcentaje de ejecución no es el más bajo de los últimos años, ni siquiera es peor que el que había «por estas mismas fechas» en el 2018, cuando «era del 19,64%». «A mí misma me da vergüenza ajena, pero cuando el Gobierno anterior no inició ninguno de los expedientes para ejecutar esos proyectos, es imposible gastarlo aunque se quiera», explicó, ya que solo llevar «5 o 6 meses tramitarlos».