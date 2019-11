«El DIU tenía defectos y estoy embarazada»

Están dispuestos a ir más allá y ya han contactado con una abogada para exigir responsabilidades, pero lo más inmediato que deben afrontar es qué hacer con el embarazo. Una pareja aragonesa, que prefiere mantener el anonimato porque su familia desconoce su situación, se ha visto afectada por los lotes de DIUs defectuosos de los que alertó Sanidad hace unas semanas y que han perjudicado a varias mujeres del país. «Cuando te colocas un DIU es porque no quieres tener más hijos y, obviamente, sigues teniendo relaciones creyendo en la efectividad de este método anticonceptivo», explica el aragonés.

Él y su mujer, que ya tienen una niña, se quedaron «sorprendidos» cuando les dieron la noticia. «No te lo esperas y lo peor de la situación es que al extraer el DIU se rompió una de las patas, que se ha quedado dentro, y ahora no se la pueden quitar porque ya está embarazada», añade. Precisamente, una de las deficiencias, reconocidas por el fabricante, era la rotura de estos dispositivos.

Ahora, la situación les hace afrontar un embarazo de alto riesgo, tal y como les han comunicado en dos informes médicos, lo que les hace plantearse el aborto, dado que están dentro de las semanas permitidas. «Nos aconsejan interrumpir el embarazo por riesgos severos para mi mujer y estamos en un mar de dudas. Nos dicen que tenemos riesgo altísimo de pérdida de bebé y además ella podría tener desprendimiento de placenta o infección de la bolsa amniótica», cuenta.

Los modelos afectados son Ancora, Novaplus y Gold T, de la fábrica Eurogine. Todos se empezaron a comercializar en el 2014 y se retiraron ya del mercado en febrero del 2018.

Fallo en la fabricación

Precisamente, esta pareja aragonesa ya era consciente desde el año pasado de que se habían retirado los modelos, «pero nunca te piensas que te va a tocar», dice. «Mi mujer fue a Urgencias porque notaba molestias, pero no crees lo que viene», añade.

Han contactado con Eurogine para pedir explicaciones y la respuesta ha sido, en su opinión, «escurrir el bulto». En su contestación la empresa alude a «una deficiencia en la fabricación de la materia prima producida por el fabricante de la misma y suministrada a Eurogine para la posterior fabricación de la pieza plástica de los modelos de DIUs de ciertos lotes», les apuntaron. Esta misma reacción es la que ha recibido este diario al ponerse en contacto con la entidad, con sede en la localidad catalana de Castelldefels. «Por las características de la materia prima, de la pieza y de la funcionalidad de esta no se pudo detectar antes la mencionada deficiencia», añadieron fuentes de la empresa. Más allá de las deficiencias, Eurogine recuerda que el DIU no es «un método anticonceptivo 100% efectivo, sino que tiene una tasa de efectividad de aproximadamente el 99%».

Que están embarazados solo lo saben ellos y no quieren transmitirlo a la familia, mucho menos a su hija. «Aunque hubiera sido deseado, todavía estamos en las primeras semanas y no hubiéramos dicho nada», dicen. «Hemos ido a atención al paciente del Servet para solicitar informes médicos y creemos que podemos llevar la situación a la Justicia mediante una reclamación de responsabilidad civil», cuenta. «Esto no es una negligencia de un médico, es una negligencia de un fabricante. Si el producto está defectuoso, el médico no lo sabe», considera.

Él mismo ha podido ver, a través de una ecografía a su mujer, la pata desprendida del DIU. «Pensábamos que quizás podría haber caído, pero no ha sido así», añade el aragonés. «Veremos qué hacemos, pero nos encontramos en una situación delicada», finaliza.