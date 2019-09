«El Gobierno no se aclara y eso me hace sentir nerviosa»

Mónica Capacés es una zaragozana de 27 años que lleva seis años viviendo en el norte de Inglaterra, en la localidad de Sheffield.

Mónica se fue en el año 2013 de la capital aragonesa para terminar sus estudios y decidió que la mejor opción era quedarse ahí, donde ahora mismo es profesora y jefa del departamento de español en un Instituto en Doncaster, a una media hora de donde reside.

Mónica aseguró que la situación no había «cambiado mucho en los últimos años» desde que ella reside ahí hasta la actualidad.

Esta joven profesora aseguró no haber tenido nunca «ningún tipo de problema» por no ser inglesa, pero que ahora lo que más sentía era «incertidumbre» porque nadie les ha llegado a informar sobre qué es lo que tienen que hacer. «El gobierno no se aclara y eso me hacer sentir un poco nerviosa ya que no sé muy bien qué hacer», explicó Mónica, que vive actualizada respecto al tema gracias a la prensa y gracias a esto ha podido saber cuándo se tiene que sacar el permiso de residencia debido a que los que ahí residen, no han recibido «nada de información clara ni cartas» que vayan directamente a ellos para darles unos pasos a seguir o para informar de cuáles pueden ser las consecuencias que reciban de aquí a unos años.

Mónica lleva ya demasiados años viviendo en Reino Unido, por lo que se muestra segura antes las consecuencias que pueda tener una salida precipitada de la Unión Europea.

Aparte de la incertidumbre en la que viven miles de personas, hay que sumar la desilusión de los ciudadanos que ven como pasan las semanas sin una decisión clara y sin saber cómo ni cuándo puede llegar.

Mónica contó cómo toda esta situación le había hecho «perder un poco la ilusión en el país» en el que reside. Esto mismo le pasa a sus amigos, la mayoría son ingleses y «todos están decepcionados y preguntándose qué es lo que va a pasar».

De momento Mónica no se plantea el volver a España y si fuera así, «sería un plan muy a largo plazo» debido a que ya anteriormente se planteó regresar o incluso cambiar de país, pero su vida sentimental, su trabajo y su felicidad le hacen pensar que su vida está ahí. S.PÉREZ