«El poder judicial no impide la actuación del poder ejecutivo»

¿Cómo ve el hecho de que el bloqueo político no permita renovar el Consejo General del Poder Judicial?

Creo, sinceramente, que es un problema porque los órganos judiciales deberían renovarse cuando corresponde. Por lo tanto, para que tengan un normal desenvolvimiento y para que no generen desconfianza en los ciudadanos y las instituciones funcionen de manera correcta, hay que renovarlos cuando llega el momento establecido. Que estén en funciones el menor tiempo posible.

La reforma diseñada por el PSOE y Podemos para resolver el bloqueo, ¿le parece acertada? Europa ha llamado la atención.

Europa ha llamado la atención porque tiene dudas de la legalidad de la reforma. Teme que vaya a afectar a la independencia judicial reduciendo las mayorías, de tal forma que la mayor parte de los vocales del poder judicial, los 12 de procedencia judicial, sean elegidos por la mayoría que sustenta el Gobierno en cada momento. Hay que tener en cuenta que, desde que ingresamos en la Unión Europea, los tribunales españoles son también europeos. Y por lo tanto la UE está muy interesada en que los poderes judiciales de todos los estados que la componen tengan los estándares de independencia propios de un país democrático. Así se comprenden las sanciones que están imponiendo a Polonia por una reforma del poder judicial que atenta contra la independencia de los jueces. También el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), ha alertado contra los riesgos de esta reforma, que puede ser contraria a la independencia judicial. En resumen, pienso que es una reforma de dudosa constitucionalidad y que además pone en riesgo la independencia judicial porque reduce las mayorías que exigen un consenso entre los grupos parlamentarios y puede permitir que el partido que esté en el Gobierno, cualquiera que sea, pueda elegir a la mayor parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Los tribunales han dictado últimamente resoluciones que han impedido tomar medidas para el control del coronavirus en Aragón, por una discrepancia de puntos de vista. Este es el caso del confinamiento perimetral de La Almunia y de los aforos de la hostelería en Zaragoza.

No debemos contemplarlo como discrepancias, sino como algo que es normal en el funcionamiento de las instituciones en un Estado democrático. Al poder judicial le corresponde el control de la actuación de la legalidad administrativa, y cuando ejerce esta función no está impidiendo ni obstaculizando la actuación del poder ejecutivo. Tiene como misión adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación de la epidemia. Por lo tanto, creo que ambos están cumpliendo con sus funciones y no hay ningún enfrentamiento entre poderes. Los dos están actuando con pleno respeto uno del otro.

Las medidas más recientes sobre la pandemia en Aragón, desde el confinamiento de las capitales de provincia a la fase 3 del resto del territorio, ¿son conformes a la legalidad vigente?

Yo, desde luego, como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, no puedo adelantar la legalidad de las medidas que se han adoptado. No es una cuestión que me competa a mí. Los jueces, además, no dan opiniones en abstracto, sino en casos concretos. Por lo tanto, en el caso de que estas medidas se impugnen corresponderá resolver sobre su legalidad a los tribunales que conozcan los procedimientos que se interpongan.

¿Debería haber un método para que el Ejecutivo se cerciorara de la legalidad de las medidas que adopta, con el fin de evitar estos problemas?

No está previsto un control previo de la legalidad. Se dicta una norma y entonces, si esa norma es impugnada, hay un tribunal al que le corresponde, normalmente al contencioso-administrativo o al Constitucional.

Usted ha pedido en las Cortes que se «promulguen normas que den amparo legal a la excepcional situación de pandemia mundial». ¿Sería actuar de forma preventiva?

No. A lo que yo me refería el otro día es a que las normas se tienen que ajustar al momento en que se aplican. La normativa que teníamos en materia de sanidad, la ley orgánica de 1986, estaba pensada para otras situaciones. No contemplaba una epidemia o una pandemia de carácter global tan importante como la que se está produciendo. La existencia de normas que no están actualizadas o que no son claras dificulta siempre la labor interpretativa de los tribunales y puede dar lugar a opiniones discrepantes.

Pero se pueden producir malentendidos.

Es muy importante tener en cuenta que en estos supuestos en que se han tomado medidas por el Gobierno de Aragón y que por los tribunales no se han convalidado, no es que haya un enfrentamiento, sino que es fruto del normal funcionamiento en democracia de las instituciones y de los poderes, y más en un clima y en un contexto de respeto mutuo. Es fundamental que se vea así, porque en esta situación de dificultad y de cierta crispación social es importante que los ciudadanos sean conscientes de que las instituciones colaboran, se respetan y están cumpliendo la función que constitucionalmente tienen atribuida.

¿Hay cifras recientes de la supuesta congestión en la marcha de la justicia desde que empezó el confinamiento?

En este momento, el único incremento de los señalamientos se derivó del periodo en el que se suspendieron los plazos procesales y se tuvieron que suspender los juicios, de mediados de marzo a principios de junio. Esos juicios que se suspendieron ya prácticamente se han vuelto a señalar en los juzgados y tribunales de Aragón. Es previsible que haya un incremento de litigiosidad como consecuencia de la crisis económica y social que acompaña a la crisis sanitaria, pero esa previsión todavía no se ha materializado. Es decir, todavía no hemos notado ese incremento. Lo previsible es que se incrementen la jurisdicción social y la mercantil y un poco más tarde la civil y la contencioso-administrativa. Pero, como digo, todavía no lo estamos notando.