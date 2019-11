"El populismo es una táctica para captar público"

El lingüista Patrick Charaudeau, profesor emérito de la Universidad París 13, pronunció a mediados de este mes en Zaragoza una conferencia que giró sobre El discurso populista como síntoma de una crisis del poder político. Charaudeau, nacido en Pau en 1939, intervino en un acto organizado por el Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Zaragoza en recuerdo de Chesús Bernal, doctor en la especialidad y fundador de Chunta Aragonesista, que falleció el pasado marzo. En su intervención, Charaudeau insistió en la diferencia entre controversia y polémica, la primera como actitud que acepta al contrario y la segunda como negación de quien piensa distinto.

–Se relaciona el populismo con las formaciones políticas de derechas, pero ¿existe otro populismo propio de la izquierda?

–Sí, claro. El populismo no es, propiamente dicho, un régimen político, ni siquiera una ideología. Es una estrategia para captar público. Y hay estrategias de discurso populista tanto en la extrema derecha como en la izquierda radical, al menos en Francia, donde se ve perfectamente. Incluso el líder se presenta como alguien que representa al pueblo, que se funde con él y que es el mismo pueblo. Eso se oye tanto a derecha como a izquierda. El hecho de que se va diciendo que hay que defender al pueblo en su soberanía, también es propio de las partes más radicales del espectro político. O la misma idea del enemigo, que puede ser tanto externo como interno, los inmigrantes, por ejemplo. Se puede decir que hay estrategias de discurso populista tanto en los partidos de derecha como en los de izquierda, aunque luego haya diferencias entre ambos.

–Usted es lingüista. ¿Hay algo en el discurso populista que le delate? ¿Se puede estudiar el populismo a través de sus manifestaciones escritas y habladas?

–Desde luego. Tienen términos bien característicos que se oyen en ambos extremos igualmente. Por ejemplo los términos patriotismo y nacionalismo. Pero este último arrastra un pasado en el que se le relaciona con guerras y por ello se usa más el de patriotismo. El patriotismo económico, por ejemplo, entendido como una manera de defender una economía propia del país, sin tener que someterse a las directivas de la Comunidad Europea o de la globalización. Asimismo hay un patriotismo identitario que dice que hay que defender la identidad del pueblo y no dejarse invadir por los extranjeros, lo que crea xenofobia.

–Hasta hace dos o tres años, en España apenas se oía la palabra patriotismo. Ha empezado a utilizarla profusamente Vox.

–Así es. El patriotismo es más bien de derechas, pero de pronto ahora se oye pronunciar también en la izquierda, sobre todo en el campo económico, para luchar contra la mundialización. Y luego están términos emblemáticos como España y Francia en sus respectivos países, para acoplar la idea del patriotismo. O la palabra unidad, entendida como unidad del pueblo. E incluso el término raza.

–En España se oye más unidad que raza y referida a la unidad de los territorios que la conforman, contra el nacionalismo, contra el autonomismo incluso, como una vuelta al centralismo franquista.

–En Francia ha reaparecido el término raza, pero como tiene connotaciones negativas lo sustituyen por la palabra etnia. El pueblo etnia frente al pueblo plebe. Es una forma de decir que tenemos raíces. Y, hablando de raíces, otra expresión que se repite es la de las raíces cristianas, la idea de que uno depende de toda la herencia, la historia y la tradición que se ha venido transmitiendo de generación en generación.

–¿Son compatibles el discurso de izquierdas y el nacionalismo que se da en comunidades como la vasca o la catalana?

–Es algo propio de España. Francia es un país centralista. Se respeta a las regiones, pero no hay problemas lingüísticos tampoco. Cada región puede hablar su lengua propia, pero la francesa está sobre todas. Es un problema propio de España. En una situación de nacionalismo contra nacionalismo la cuestión es saber si esos nacionalismos tienden a encerrarse sobre sí mismos y no quieren saber nada del otro nacionalismo. O si quieren intentar comunicarse con el otro. Yo siempre estoy en contra de los ismos, pero se trata de saber si los nacionalismos heredan otra cosa y otro nacionalismo también. Es un problema muy candente y muy difícil de resolver en España. En cualquier caso, si se habla de nacionalismo, no podemos salir de ahí. Hay que partir de lo local pero no para encerrarse en ello, sino para ver en qué medida tiene comunicación con otros grupos sociales.

–¿Se puede prevenir el populismo?

–Yo creo que estamos en una época de populismo. Es el síndrome de este tiempo de fragmentación total de los valores, de las ideologías, de los partidos… Por ello insisto en ver, además de lo que dicen los políticos, qué es lo que demanda la sociedad, que a su vez está muy fragmentada, como lo demuestra el hecho de que hay personas que eran de izquierdas y votan a la derecha y viceversa. El populismo se presta mucho a esta época de poca estabilidad ideológica y del pensamiento político. No quiero hacer comparaciones, pero en otros países, en el Este, también surge el populismo con fuerza, como sucede en Italia con Salvini, un populismo de derechas, y en Hungría y Polonia, e incluso en Alemania.

–¿Hay concomitancias entre el discurso de Vox y el del Frente Nacional de Marine Le Pen?

–Hay cosas parecidas. Pero en otro contexto. Por ejemplo, Le Pen no se ha metido demasiado con los matrimonios homosexuales, han sido más bien los grupos católicos tradicionales, que se han manifestado. En cambio, en cuestiones de inmigración, sí hay puntos comunes, como se observa en la propaganda. Y lo mismo sucede con las críticas al aborto y todo lo que es el feminismo que lucha contra el acoso y la violencia machista. Pero son dos historias distintas. Vox ha aparecido hace poco y no sé si va a tener una vida muy larga. Aunque da la casualidad, que en realidad no lo es, de que aparece en el momento en el que el discurso populista tiene tendencia a expandirse y a ocupar un poco todo el terreno.