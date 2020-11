"Emilio le golpeó con un martillo en la cabeza y se le vieron parte de los sesos"

Jonathan Witmar Berreondo Noriega, acusado de matar de 21 martillazos en la cabeza a un transportista de Madrid con el que estaba manteniendo relaciones sexuales, en Zaragoza el14 de diciembre del 2018, ha declarado esta mañana en la Audiencia de la capital aragonesa ante el tribunal del jurado que en realidad el autor del hecho fue una tercera persona, Emilio el Cordobés, que está citado como testigo.

"Vi cómo Emilio lo golpea con un martillo y le ven parte de los sesos", ha asegurado el procesado, que se expone a entre 20 y 25 años de cárcel. Berreondo, un solicitante de asilo guatemalteco, ha manifestado que la víctima, que le había pagado cien euros por un servicio sexual, se comportó violentamente con él y pidió ayuda, momento en el que entró Emilio el Cordobés, a quien había conocido "un mes o dos antes".

"El cliente me tiró a la cama, me empezó a llamar "puta, zorra" y a dar bofetadas y me penetró bruscamente", ha manifestado el procesado, que ha subrayado que el agresor le apretó el cuello, por lo que empezó a pedir ayuda tras "zafarse" de él. Al defenderse el acusado, el transportista cayó al suelo y se golpeó en la cabeza con la mesilla de noche. En ese momento, ha añadido, "apareció Emilio por detrás y lo golpeó con el martillo".

Estas declaraciones, como han señalado la fiscala y el acusador particular, José Luis Melguizo, contradicen las que el procesado realizó a la Policía cuando fue detenido y reconoció su culpa. Las manifestaciones iniciales las modificó ante el juez, cuando dio la versión de que el autor había sido otra persona.

El cadáver de la víctima fue introducido en una maleta, donde permaneció más de una semana en la vivienda del acusado en el barrio Oliver, hasta que el procesado avisó a la Policía simulando que el crimen había sido obra de otra persona, para lo que mostró incluso falsas conversaciones de Whatsapp que le proporcionaban una coartada. En el diálogo ficticio, la víctima escribe que le ha dejado "un regalito" en casa.

"Emilio me dijo que estuviera tranquilo, que él se encargaría de todo y haría desaparecer el cadáver", ha señalado el acusado, que ha relatado cómo entre él y el Cordobés metieron la maleta en un armario empotrado de la terraza. El cuerpo había sido envuelto previamente en un cobertor de cama y asegurado con nailon. A continuación, Jonathan ha declarado que se deshizo del martillo tirándolo cerca del Ebro, así como de la mesilla de noche y los móviles de la víctima. Además, ha indicado que raspó la pared, para quitar las manchas de sangre, compró pintura y pintó la habitación. Tras ello, al día siguiente, se fue al País Vasco con su pareja en autobús.

Esta información se irá ampliando conforme avance la vista oral.