Emma Buj: «Si no tenemos el personal sanitario necesario, de poco servirá el hospital»

La ciudad de Teruel se encuentra desde esta semana en fase 2, tras multiplicar por tres la incidencia de coronavirus. La alcaldesa, Emma Buj, analiza la situación y habla de los proyectos que tiene en marcha el ayuntamiento.

- Teruel ha regresado a fase 2 y en Aragón se implantan nuevas restricciones. ¿Cuál es la situación en la ciudad?

- Teruel aguantó muy bien durante todo el verano, de hecho fuimos la última capital de provincia después de Huesca y Zaragoza en pasar a la fase 2, pero ha llegado lo que se estaba dando en otros puntos de Aragón y España. Desde que se decretó la fase 2, hemos podido comprobar cómo rápidamente ha habido una menor presencia en la calle, los turolenses han reaccionado muy rápidamente. La verdad es que lo vivo con preocupación porque estamos hablando de una enfermedad y de vidas, por lo que espero que podamos salir todos lo antes posible de esta situación, aunque parece que va para largo. Lo que he pedido en todo momento a los turolenses es responsabilidad, solo la responsabilidad individual nos puede llevar a aplanar esta curva.

- ¿Cómo cree que pueden afectar las nuevas medidas?

- Teruel es una ciudad en la que el turismo cada vez tenía más peso en la economía, y llevábamos tres años batiendo todos los récords. Es un sector que va hacia arriba, con inversiones importantes, y evidentemente es el que más se ha visto afectado, igual que toda la hostelería. El sector está sufriendo un golpe gravísimo del cual va a ser muy difícil recuperarse y seguro que algún negocio se queda por el camino. Por otra parte, toda la economía va a sufrir mucho con esta situación, pero no solo en Teruel, en todos los puntos. Teruel es una ciudad con un peso funcionarial muy grande, también con empresas familiares que llevan décadas funcionando y han aguantado muchas crisis –aunque ninguna de estas características–, pero es verdad que la economía turolense tiene cierta estabilidad, que espero nos permita aguantar un poco mejor que en otros lugares.

- Hablaba de vigilar el estricto cumplimiento de las normas. ¿Alguna medida en concreto?

- En este sentido solo puedo dar las gracias al trabajo que está realizando la Policía Local de Teruel, que lleva desde el 14 de marzo haciendo una labor extraordinaria. Desde el ayuntamiento hemos sido muy estrictos en la vigilancia de todas las normas. Desde la declaración de la fase 2, la Policía ha redoblado esos esfuerzos para mantener las normas.

- Respecto a otros asuntos, se ha autorizado el gasto en la subvención para el proyecto del conservatorio en el asilo de San José y centro social San Julián. ¿Cuándo estaría listo?

- Espero que pueda abrir sus puertas en enero. La obra está finalizada, pero inicialmente estaba previsto abrirlo en octubre porque fue en marzo cuando se nos comunicó verbalmente que teníamos una inversión del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) para el equipamiento del centro social, que depende del ayuntamiento. La parte del conservatorio dependerá del Gobierno de Aragón. El centro social va a ser un balón de oxígeno para muchas asociaciones. Antes de ser alcaldesa, he sido concejala de Patrimonio, y sé que lo que más piden las asociaciones es, precisamente, disponer de espacios. Este centro social va a dar una vida importantísima a muchas asociaciones y genera nuevas centralidades porque lleva un equipamiento muy potente a un barrio como San Julián, que ha sido habitualmente un barrio de residencia, pero que no tiene equipamientos públicos.

- Esperaba tener a finales del mes de octubre el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ¿sigue con esa previsión?

- Será en el mes de noviembre cuando saquemos a la luz ese avance del PGOU, que sin ninguna duda va a ser un hito importante porque es el pistoletazo de salida de la aprobación del plan general que después lleva una extensa tramitación. Un plan general no depende solo de la voluntad o capacidad de actuación de un ayuntamiento, sino que lleva una gran cantidad de informes exteriores.

- En cuanto al nuevo hospital de Teruel, exigió una mayor celeridad en la creación. ¿Qué otras peticiones defiende al respecto?

- Queremos un mayor número de habitaciones de uso individual y una unidad de radioterapia que esté a la vez que el hospital, porque lo que se nos ha dicho es que primero será el hospital y luego ya se pensará eso. Es añadir años a esa unidad que llevamos tiempo demandando. También reclamábamos los circuitos diferenciados para enfermedades infecciosas, que parece que se va a incorporar, pero el resto de actuaciones han dicho que no. Por otra parte, Teruel se ha manifestado en anteriores ocasiones por otra cosa que es igual de grave o más, que es la falta de médicos. Podemos tener antes o después un hospital nuevo, mejor o peor, pero si no tenemos el personal sanitario necesario, de poco nos va a servir. Uno de los graves problemas es que la falta de especialistas hace que se generen grandes listas de espera y que nos tengamos que trasladar permanentemente a Zaragoza. En ese frente me parece fundamental que actúe el Gobierno de Aragón.

- ¿Qué proyectos tiene en marcha el ayuntamiento?

- Aprobamos ayudas a la creación de empleo por valor de 450.000 euros. Estamos en un momento especialmente dedicado al sector económico porque, debido a toda la situación sanitaria, creemos que hay que apoyar a nuestros comercios y a nuestro tejido empresarial. Se sigue trabajando en el plan director de instalaciones deportivas que diseñamos para Teruel, una ciudad donde, afortunadamente, se hace mucho deporte, y queremos que sea un estilo de vida. En el pabellón de los planos pusimos en marcha las nuevas pistas, hemos cambiado el césped del campo y ahora tenemos el mejor césped artificial de todo Aragón. Nuestra intención también es llevar adelante el centro sociocultural en el barrio de San León, que es una infraestructura demandada por ese barrio, uno de los más poblados de Teruel. Es un paso más en lo que queremos establecer, que es una red de centros socioculturales en cada barrio. También trabajamos la movilidad urbana, que es importantísima, vinculada a la accesibilidad.

- Y se ha aprobado la bajada de impuestos y tasas municipales.

- Desde que estoy al frente del ayuntamiento he procurado bajar la presión fiscal en una ciudad que ya la tiene baja. La tónica de este Gobierno es bajar impuestos, pero con las fuerzas muy medidas y sin comprometer ni un solo servicio municipal, al contrario, incrementando los que se prestan.

- La provincia quedó fuera de las ayudas para la extensión de la banda ancha. ¿Se le reincluirá?

- Me he puesto en contacto con el ministerio para reclamar que haya una segunda convocatoria y esté incluida Teruel, y espero que salga antes de que acabe el 2020. Para la provincia es importante, y en Teruel especialmente para algunos barrios rurales y el centro histórico