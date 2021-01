Empieza la vacunación entre los sanitarios del Servet y la segunda dosis en las residencias

La vacunación contra el covid ha dado el pistoletazo de salida este lunes entre los trabajadores del hospital Miguel Servet de Zaragoza. A las 11.00 horas y en la sala de extracciones del edificio de Consultas Externas, varios sanitarios aguardaban ya a recibir la dosis tras casi un año luchando contra el virus en el hospital. La previsión es inmunizar a más de 600 trabajadores por semana y terminar el proceso (es decir, las dos dosis) en seis semanas. El plan establece priorizar los servicios o áreas con atención directa al covid como pueden ser plantas covid, personal de urgencias o de las unidades de cuidados intensivos. En el hospital Clínico, por su parte, la campaña ya empezó el sábado, pero hoy lunes se ha trasladado la vacunación a sus sanitarios a la carpa militar situada en el párking trasero del hospital. Allí han guardado fila hasta que les tocara su turno también con ganas de recibir ya la dosis tras tantos meses.

Varias sanitarias, este lunes, antes de vacunarse en la carpa militar del Clínico

En general, entre el personal del Salud las dosis se van a distribuir en la gerencia del 061, en los servicios de farmacia de los diferentes hospitales aragoneses y en 95 direcciones de Atención Primaria y centros de salud de todo el territorio aragonés: 11 en el sector de Alcañiz, 14 en el sector de Barbastro, 6 en Calatayud, 5 en Huesca, 9 en Teruel y 50 en los tres sectores de Zaragoza.

La comunidad ha recibido este lunes una nueva remesa de la vacuna de Pfizer, pero según ha informado la DGA "esta entrega es el 50% de lo que se recibe habitualmente por la reducción en la distribución anunciada por el laboratorio para la Unión Europea", han dicho. De este modo, está prevista la llegada de 7.020 dosis.La reserva que mantenía la comunidad ha permitido continuar con la planificación de esta semana. Hasta la jornada de ayer, Aragón había administrado un total de 25.356 dosis de las 36.615 recibidas, lo que supone casi un 100% de las dosis disponibles teniendo en cuenta las 10.000 de reserva que mantiene la comunidad.

Esta semana Aragón prevé inmunizar a más de 15.800 personas contra el covid tras la distribución hoy de 2.528 viales de la vacuna de Pfizer y 120 de Moderna. Por sectores, serán 6.978 trabajadores y residentes de 107 centros de mayores y 8.848 a empleados de centros del Salud.

Segundas dosis

Al mismo tiempo, Aragón ha iniciado ya este lunes la administración de la segunda vacuna contra el covid en las residencias. Los primeros en recibir esta dosis han sido los residentes y los trabajadores de la residencia Somontano de Barbastro, donde se ha inoculado esta mañana esta dosis a 35 residentes y 10 trabajadores. Está previsto que mañana martes se repita esta acción en la residencia Romareda de Zaragoza y también en otro centro de Teruel durante la semana.

Lidia Navarro, de 84 años, fue la primera oscense en recibir la dosis y este lunes ha sido también la primera en tener completa ya la segunda fase. "Estoy nerviosa como un flan, pero con ilusión porque esto es una ventaja para todos. A ver si esto pasa pronto y es va atajando", decía. "Estoy bien, como si no me la hubieran puesto porque no noté nada con la primera y ahora espero que tampoco", añadía, al tiempo que reconocía que "lo primero" que hará cuando todo pasé será ver a su familia. "Llevo un año sin ver a mis nietos, que tengo tres. El 14 de marzo ya dijeron que no viniera nadie y desde entonces no los he vuelto a abrazar. Están siendo meses muy difíciles", contaba. José Bruballa, de 86 años, también ha recibido este lunes la segunda dosis. "Lo que más ganas tengo es poder salir de aquí y bajar el pueblo", aseguraba.

Por su parte, Mari Carmen Cortes, sanitaria en esta residencia, se ha mostrado "muy contenta" de poder haber recibido ya la vacuna. "Es la luz que veo al final de este camino. No se ve otra forma de salir y todos queremos volver a una normalidad. Esto es necesario por todos y para todos", ha dicho.

“Es una ilusión muy grande y una puerta abierta a la esperanza el que nuestros residentes y trabajadores estén ya inmunizados”, ha afirmado la directora del centro, Mamen Pueyo. “No obstante no hay que bajar la guardia y deben seguir imperando las medidas de protección que ha dictado Salud Pública y seguir siendo prudentes porque esto no ha terminado y el virus sigue activo y, como sabemos, muy presente en la sociedad", ha añadido Eloy Torre, director provincial del IASS en Huesca.

En la misma línea, la directora de enfermería de Atención Primaria de Barbastro, Ana Monclús, ha apuntado que esta segunda dosis "significa la inmunidad, con lo cual la alegría ya es completa. Animo a la gente a que no se relajen, esto es una carrera de fondo y, respecto a las posibles dudas, nosotros trabajamos con evidencia científica. Hay que pensar no solo en la población propia sino en la de todos”, ha señalado.