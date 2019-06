Las empleadas de limpieza del Servet protestan por la sobrecarga y los despidos

Las empleadas de limpieza del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, un servicio que presta la empresa Clece, se han concentrado este lunes a las puertas del centro para protestar por la "sobrecarga" de trabajo y el "despido" de cuatro trabajadoras en las últimas semanas.

Al grito de "¡Readmisión!" y "¡Clece, escucha, los problemas te crecen", las trabajadoras concentradas delante del centro han exigido el reingreso de sus compañeras.

Según ha reconocido Gloria Giménez, una de las cuatro empleadas despedidas, la empresa les envió un burofax que detallaba que el motivo era por "no haber entregado los partes de baja en tiempo, forma y modo", algo que es "totalmente falso" porque cada viernes, una vez que los renovaba en su médico de cabecera, los entregaba "en mano" en la oficina.

Concepción Martínez, otra de las trabajadoras despedidas por Clece, ha explicado su desconcierto cuando recibió la carta de despido con el mismo motivo que el del resto de sus compañeras.

"Traía y entregaba en mano los partes de baja, los cuales la empresa me sellaba, y al enterarme fui a hablar con el jefe y fue muy maleducado conmigo. No me quiso atender, y lo único que me dijo fue que ya nos veríamos donde nos tuviéramos que ver. Fue una situación penosa, y hay que hacer algo porque si no vamos a ir una tras otra", ha afirmado Martínez.

La delegada de este servicio en la sección de Traumatología del Servet, Olga Ayebra, ha destacado que el cese de estas trabajadoras es una estrategia de la empresa para "meter miedo" a la plantilla y así "evitar" que cojan una baja laboral.

Por otro lado, ha continuado, esta situación agrava todavía más el problema de "sobrecarga" de trabajo para las limpiadoras ya que los despidos y la "no contratación" de personal conlleva que cada empleado "tenga que cubrir más zonas del hospital que las que le corresponden".

Por todos estos motivos, Ayebra ha subrayado que el colectivo de trabajadoras de Clece ha enviado numerosos escritos al Servicio Aragonés de Salud (Salud) para explicarles los detalles de estos problemas y denunciar que "no se está cumpliendo con los criterios de limpieza que ha de tener un hospital" debido a la "falta de personal".

La de esta mañana ha sido la primera protesta de una serie de concentraciones que se repetirán de lunes a viernes a las 10.30 y a las 18.00 horas, hasta el próximo 28 de junio, y no descartan convocar una huelga a la japonesa si la dirección de la empresa no atiende sus reivindicaciones.

Actualmente, Clece cuenta con 313 trabajadoras en el Hospital Universitario Miguel Servet, de las cuales un 22,4 % están de baja laboral, una tasa de absentismo "alta" que Carlos Monterde, empleado de la sección sindical de UGT en la empresa, vincula a esa "sobrecarga" de trabajo.