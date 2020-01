Una empresa aragonesa diseña un test para detectar el coronavirus

La empresa aragonesa Certest Biotec, especializada en el diagnóstico clínico de patologías infecciosas, ha diseñado un test para detectar el nuevo coronavirus que asola una parte de China y que, poco a poco, empieza a extenderse por diferentes países. El prototipo «ya está creado y validado» en muestras negativas en Aragón, según explicó a este diario Óscar Landeta, uno de los fundadores de Certest Biotec, y se espera poder enviar el producto a China en un par de semanas. Allí tendrán que probarlo en muestras positivas y, una vez que determinen su eficacia y se le dé el visto bueno, el material podrá salir al mercado.

Este proyecto, «de necesidad urgente», surge desde el Centro de Enfermedades Infecciosas de China, que contacta con Certest Biotec. «Trabajamos en más de 120 países y en un sector no muy grande, por lo que tenemos cierto renombre. China para nosotros es un mercado donde nos movemos mucho y fueron ellos quienes nos pidieron preparar un test para el coronavirus», explicó Landeta. En concreto, el prototipo se ha englobado en un kit bajo el epígrafe VIASURE 2019-nCoV Real Time PCR Kit. El test permitirá la identificación del virus en las personas mediante la toma de una muestra. El diagnóstico presenta «una alta fiabilidad», aseguró Landeta y los resultados podrían estar en una hora.

Urgencia / «El prototipo lo creamos en unas tres semanas. Fuimos más rápidos por la urgencia», dijo. La compañía trabaja con dos tipos de tecnología: la inmunológica y la de biología molecular. Para este diseño se optó por esta última, «porque es más rápida», añadió.

La experiencia de Certest Biotec en el sector les hace estar «muy seguros» del producto que han creado. «Somos conocedores de la técnica y no solemos fallar. Que el test va a funcionar lo tenemos claro, otra cosa es que el coronavirus evolucione y el prototipo haya que modificarlo después», apuntó.

Para que la validación «sea razonable», desde Certest Biotec harán un envío «mínimo» de 1.000 muestras a China. «La intención de la empresa es atender la enorme demanda del mercado asiático, pero si es aprobado allí evidentemente esperamos recibir peticiones de todo el mundo».

Habitualmente, hasta que un producto diseñado en España se valida y comercializa en China se tarda unos dos años, pero «dada la urgencia» y el «miedo» que está provocando el coronavirus la situación se agiliza. «Sabemos que el producto va a tener buen acogida por la necesidad. Nosotros ya llevamos tiempo trabajando en este diseño, antes incluso de que surgieran las alarmas», precisó Landeta.

La compañía ya desarrolló una prueba para el zika

Los principales mercados de Certest Biotec son Europa, China, Japón y también se mueven mucho por Nortamérica. La compañía aragonesa fue una de las primeras de España y de Europa en desarrollar hace unos años el kit biológico molecular para combatir el zika, la patología que surgió en Brasil y provoca malformaciones en los recién nacidos. «Nuestros productos no tienen problemas de aranceles y no se prohíbe la entrada como tal, no hay competencia entre países», dijo Landeta.