La empresa del circo plantea como alternativa un musical

La productora del Gran Festival Mundial del Circo con animales tiene un plan b: el musical de Aladín, también con seres vivos, para salvar así la prohibición de la ordenanza de Zaragoza por la que el ayuntamiento les ha denegado la autorización de su circo con animales, Zoorprendente. Solo la llevará a cabo en el caso de que la Justicia entienda que el consistorio tiene razón y que aplica correctamente la normativa municipal.

El director general, Eduardo Belltall, explicó que reconvertirá su oferta en un musical en el que aparecerían camellos o tigres y que el consistorio no podrá prohibirlo «porque no existe ninguna ley ni ordenanza que no permita espectáculos públicos con animales». Las fechas serían las mismas, del 28 de septiembre al 27 de octubre, coincidiendo con las fiestas del Pilar, y en el párking de Plaza.

Mañana presentará una demanda por un presunto delito de «prevaricación» contra la vicealcaldesa, Sara Fernández, y el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, en los juzgados de lo contencioso-administrativo y solicitará medidas cautelares.

El ayuntamiento anunció la semana pasada que denegaba la petición de la empresa porque la ordenanza municipal sobre la protección, la tenencia responsable y la venta de animales no permite la participación de seres vivos en ningún tipo de evento en la ciudad. Según Belltall, esta decisión incumple el artículo V de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que, a su juicio, avala «la legalidad de la versión del Circo con animales».

Además, aseguró que también se vulnera el principio de unidad del mercado para justificar los motivos por los que llevará al consistorio a los tribunales.

El alcalde, Jorge Azcón, que respaldó la decisión del responsable de Urbanismo, admitió que existe colisión entre la ordenanza y la ley autonómica, que solo la limita a animales silvestres, por lo que solicitará al Gobierno de Aragón que se pronuncie al respecto para evitar que vuelva a producirse esta situación en el futuro.