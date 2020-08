La empresa de patinetes Bird despide al 75% de su plantilla en Zaragoza

La empresa de patinetes Bird, dueña de Koko, ha llevado a cabo un ERE que ha afectado al 75% de los trabajadores de la plantilla. Según ha podido conocer este periódico, la empresa y los empleados se encuentran inmersos en una negociación para «tratar de salvar el mayor número de empleos posible», en palabras de una fuente de la plantilla. «Nos preocupan las personas más mayores y las discapacitadas, que lo tendrán complicado para encontrar un empleo», declararon.

En la empresa trabajaban 24 personas, de las que quedarían ahora solo seis. El expediente de regulación de empleo se notificó el pasado 14 de julio, y la empresa aduce que va a reducir el número de patinetes en la calle, algo que tendría que consensuar con el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde el grupo municipal de Zaragoza en Común denunciaron esta decisión porque los despidos afectarían al menos una de las dos personas discapacitadas que tenía contratada la empresa. Contar con estos empleados fue uno de los motivos por los que Bird, entonces Koko, ganó el concurso público que le permite desplegar sus patinetes en Zaragoza, a cambio de un canón de 30.000 euros.

Bird tardó casi un mes más en sacar su vehículos a la calle que su competidor Reby. El retraso se debió en parte a que se encontraban inmersos en un proceso de reconversión y de reestructuración, que finalmente desembocó en el ERE. Se pretende despedir a todos los mozos de almacén y dejar solo un mecánico de los cuatro que había antes. Así, quedarían en plantilla los conductores de las furgonetas que cargan los patinetes y algún puesto intermedio. La empresa ha optado por cambiar su modelo de negocio y sus patinetes, ahora nuevos, los alquilan a otras empresas.

ZeC también criticó que las furgonetas que usan no tengan el distintivo ambiental Eco, tal y como figuraba en los pliegos de condiciones. Desde el consistorio aclaran que Bird no es una concesionaria, si no que tiene una autorización para realizar la actividad. Si bien, analizarán la situación y cuando recaben todos los datos, adoptarán las decisiones legales oportunas.