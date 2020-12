Los empresarios en bloque apoyan la reivindicación de abrir el Pirineo

Los empresarios aragoneses, representados a través de CEOE, Cepyme, el Consejo de Cámaras de Comercio e Industria y CEHTA, mostraron ayer su apoyo en bloque al sector de la hostelería y al turismo de Aragón, que supone el 8% del PIB de la comunidad, con un volumen de negocio de 5.000 millones de euros y más de 40.000 trabajadores de forma directa.

El conjunto del sector empresarial aragonés considera que «el compromiso de las empresas, y concretamente de la hostelería y el turismo, con la preservación de la salud de sus clientes y trabajadores se ha traducido en unas muy bajas cifras de contagios en la hostelería».

Por eso, la patronal entiende que «es posible combinar esta prioridad con criterios de actividad que permitan la subsistencia del sector, sus empresas y empleos, adoptando medidas proporcionales a la escasa incidencia de contagios en el sector». Estas declaraciones se producen pocas horas antes de que la hostelería del Pirineo se manifieste en Huesca para pedir la declaración de zona catastrófica y el pago de compensaciones. De hecho, ninguna estación de esquí, salvo Astún y Llanos del Hospital, va a abrir esta temporada de Navidad.

Bajos contagios en hostelería

Los contagios por covid-19 solo han supuesto el 2,3% del total sobre el número de trabajadores ocupados en el sector, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, afirman las citadas entidades de empresarios en un comunicado. Ese porcentaje, mantienen, es también muy reducido si se suman los contagios entre clientes atendidos, ya que no supera el 3,5% según los estudios de Competur.

La situación del sector, mantienen los empresarios, es un tanto más favorable ahora con la apertura de aforos, si bien todavía se dan «importantes restricciones en horarios», lo que hace que siga siendo crítica para muchos negocios como bares o restaurantes y que pueda destruir miles de puestos de trabajo.

Por ello, apuestan los empresarios, se considera vital ir consolidando las aperturas e ir recuperando la movilidad. «algo esencial para reactivar el sector turístico, los alojamientos o la actividad empresarial».

Ante esta situación, los empresarios aragoneses solicitan diálogo fluido y continuado con el Gobierno de la comunidad para impulsar las medidas que puedan resultar esenciales para paliar los efectos causados y acelerar la reactivación y recuperación del sector.

En este sentido, CEOE, Cepyme, el Consejo de Cámaras y CEHTA reclaman «la constitución de una mesa de diálogo y negociación con el sector para consensuar esas medidas, que debería contar con la participación de los departamentos de Sanidad, Economía y Turismo». Igualmente consideran vital «compaginar la apertura de los negocios de hostelería y turismo con la protección de la salud, considerando fórmulas aplicadas en otras comunidades autónomas y crear nuevas líneas urgentes de ayudas económicas que palien la situación de paralización desde el mes de marzo.

Otras medidas que se solicitan son nuevas líneas de financiación y ampliación de las líneas de avales; campañas de promoción para la reactivación de la demanda; el impulso de corredores seguros para la actividad turística (con tests de antígenos previos a la llegada de visitantes) y facilitar la libre circulación de personas entre los territorios.

Lambán recibirá a los presidentes de las comarcas el 28

El jefe del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, recibirá el próximo lunes, día 28, a los presidentes de las comarcas pirenaicas, que el pasado lunes emitieron un comunicado en el que, entre otros puntos, reclamaban una reunión con el jefe del Ejecutivo para exponer la dramática situación que atraviesa la economía turística en los valles del norte de la provincia de Huesca.

«Lamentamos cada vez que se toman medidas que significan restricciones de la movilidad», manifestó est martes Lambán. Pero añadió que, pese a ser «entendibles» las quejas, la_DGA ha dado 11 millones de ayudas directas y 14 más de préstamos y subvenciones. «La última medida, que significa que la estaciones de esquí no pueden abrir, no significa que no miremos de manera especial el daño añadido que tiene el Pirineo», agregó.